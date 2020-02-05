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Путин назвал Францию одним из ключевых международных партнеров России
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РИА Новости

Путин назвал Францию одним из ключевых международных партнеров России

14:06 05.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и полномочный посол Французской Республики Пьер Леви на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств
Президент РФ Владимир Путин и полномочный посол Французской Республики Пьер Леви на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент РФ Владимир Путин и полномочный посол Французской Республики Пьер Леви на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия и Франция находятся в постоянном контакте по международным вопросам, в частности взаимодействуют по ситуациям в Сирии, Ливии и украинскому кризису в рамках нормандского формата, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Франция один из ключевых международных партнеров России. Мы находимся в постоянном контакте с президентом Эммануэлем Макроном, регулярно встречаемся, обсуждаем такие темы как урегулирование в Ливии, Сирии, на Ближнем Востоке, в целом взаимодействуем по украинскому кризису в рамках нормандского формата", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин
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Он напомнил, что Россия и Франция также условились начать совместную работу и по вопросам обеспечения стабильности и безопасности в Европе. "Продолжают развиваться экономические связи России и Франции, в том числе в промышленности и энергетике", - отметил Путин.
Президент РФ также добавил, что в январе во Франции стартовал фестиваль "Русские сезоны", который призван способствовать укреплению дружбы и взаимопониманию между народами двух стран.
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Владимир ПутинФранцияРоссияВ мире
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