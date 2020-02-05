Путин назвал Францию одним из ключевых международных партнеров России

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия и Россия и Франция находятся в постоянном контакте по международным вопросам, в частности взаимодействуют по ситуациям в Сирии, Ливии и украинскому кризису в рамках нормандского формата, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Франция один из ключевых международных партнеров России. Мы находимся в постоянном контакте с президентом Эммануэлем Макроном, регулярно встречаемся, обсуждаем такие темы как урегулирование в Ливии, Сирии, на Ближнем Востоке, в целом взаимодействуем по украинскому кризису в рамках нормандского формата", - сказал Путин.

Он напомнил, что Россия и Франция также условились начать совместную работу и по вопросам обеспечения стабильности и безопасности в Европе. "Продолжают развиваться экономические связи России и Франции, в том числе в промышленности и энергетике", - отметил Путин.