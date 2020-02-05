Россия намерена укреплять взаимодействие с Ираном, заявил Путин

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия намерена укреплять взаимодействие с Ираном в борьбе с терроризмом в мире и продолжать сотрудничать в рамках астанинского процесса, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Намерены укреплять взаимодействие с Ираном в борьбе с международным терроризмом, координировать шаги в рамках астанинского процесса, содействия урегулированию в Сирии", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств в России.
14 января, 15:45Посол Ирана выступил за развитие всесторонних связей с Россией