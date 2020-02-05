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Россия намерена укреплять взаимодействие с Ираном, заявил Путин
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РИА Новости

Россия намерена укреплять взаимодействие с Ираном, заявил Путин

14:04 05.02.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия намерена укреплять взаимодействие с Ираном в борьбе с терроризмом в мире и продолжать сотрудничать в рамках астанинского процесса, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Намерены укреплять взаимодействие с Ираном в борьбе с международным терроризмом, координировать шаги в рамках астанинского процесса, содействия урегулированию в Сирии", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств в России.
Казем Джалали
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Владимир ПутинРоссияИранВ мире
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