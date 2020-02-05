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МВД не считает нужным дополнительно наказывать за скрученный пробег
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РИА Новости

МВД не считает нужным дополнительно наказывать за скрученный пробег

14:00 05.02.2020 (обновлено: 14:01 05.02.2020)
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© Fotolia / UlfИнформация о пробеге автомобиля на приборной доске
Информация о пробеге автомобиля на приборной доске
© Fotolia / Ulf
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Проблема скрученного пробега при продаже подержанных машин не относится к сфере безопасности дорожного движения, ответственность продавца в сделках в достаточной мере урегулирована гражданским законодательством, заявили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
Ранее "Известия" со ссылкой на ассоциацию "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) сообщили, что в Госдуме в феврале могут обсудить введение штрафов за скрутку пробега у подержанных машин. Эту информацию газете подтвердили в комитете ГД по транспорту.
Как заявили в ведомстве, основной ущерб фальсифицированные показания одометра наносит покупателю машины. Так, скрутка пробега не влияет на безопасность дорожного движения и не наносит вред правоотношениям в области дорожного движения, в связи с этим действия "не могут рассматриваться как правонарушение в указанной сфере правоотношений".
"Умысел продавца, осуществляющего корректировку показаний одометра автомобиля при его продаже на вторичном рынке, направлен, прежде всего, на извлечение дополнительной материальной выгоды… Обязательства сторон, вытекающие из заключения договора купли-продажи, включая последствия передачи товара ненадлежащего качества, в достаточной мере урегулированы гражданским законодательством", - полагают в МВД.
Там отметили, что неисправности транспортного средства, которые негативно влияют на безопасность дорожного движения и окружающую среду, выявляются при проведении техосмотра и не зависят от показаний одометра автомобиля.
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Российские автомобильные дилерыАвтоМВД РФМоскваРоссияОбщество
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