МВД не считает нужным дополнительно наказывать за скрученный пробег

Как заявили в ведомстве, основной ущерб фальсифицированные показания одометра наносит покупателю машины. Так, скрутка пробега не влияет на безопасность дорожного движения и не наносит вред правоотношениям в области дорожного движения, в связи с этим действия "не могут рассматриваться как правонарушение в указанной сфере правоотношений".