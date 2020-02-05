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Россия выступает в поддержку суверенитета Ирака, заявил Путин
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РИА Новости

Россия выступает в поддержку суверенитета Ирака, заявил Путин

13:40 05.02.2020 (обновлено: 14:00 05.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия последовательно выступает в поддержку суверенитета Ирака и его территориальной целостности, все спорные вопросы должны решаться в рамках диалога, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.
В Кремле прошла церемония вручения верительных грамот президенту России, в мероприятии приняли участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств. По традиции Путин обратился к каждому из дипломатов.
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В начале своего обращения к послу Ирака Абдурахману Хамиду Мохаммеду Аль-Хуссейни российский лидер указал, что между странами накоплен солидный опыт взаимовыгодного сотрудничества в разных областях, в том числе - в топливно-энергетической.
"Россия последовательно выступает в поддержку сохранения суверенитета и территориальной целостности иракского государства. Оказываем активное содействие в решении вопросов обеспечения его безопасности. Исходим из того, что задачи внутриполитической стабилизации в Ираке должны решаться в рамках широкого национального диалога на основе учета интересов всех граждан страны независимо от их идеологических убеждений и этноконфессиональной принадлежности", - заявил Путин.
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Владимир ПутинИракРоссияВ мире
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