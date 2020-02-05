Россия выступает в поддержку суверенитета Ирака, заявил Путин

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия последовательно выступает в поддержку суверенитета Россия последовательно выступает в поддержку суверенитета Ирака и его территориальной целостности, все спорные вопросы должны решаться в рамках диалога, заявил в среду президент РФ Владимир Путин

В Кремле прошла церемония вручения верительных грамот президенту России, в мероприятии приняли участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств. По традиции Путин обратился к каждому из дипломатов.

В начале своего обращения к послу Ирака Абдурахману Хамиду Мохаммеду Аль-Хуссейни российский лидер указал, что между странами накоплен солидный опыт взаимовыгодного сотрудничества в разных областях, в том числе - в топливно-энергетической.