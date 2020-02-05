В Кремле ответили на вопрос о применении закона об оскорблении власти

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В Кремле нет данных об избыточном правоприменении закона о недопустимости оскорбления власти, сообщил журналистам пресс-секретарь президента В Кремле нет данных об избыточном правоприменении закона о недопустимости оскорбления власти, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, конституции или органам власти был подписан 18 марта прошлого года. Он вводит запрет на распространение информации в неприличной или унижающей достоинство форме. В случае обнаружения такой информации владельцам ресурса даются сутки на удаление такой информации с момента получения уведомления, в противном случае ресурс ждет блокировка.

"Мне неизвестно, что был какой-то анализ правоприменительной практики, который свидетельствовал бы об избыточном применении этого закона", - сообщил Песков, отвечая на вопрос о том, удовлетворен ли Кремль работой этого закона.

Также пресс-секретарь, отвечая на вопрос о том, беспокоит ли Кремль, чтобы этот закон не применялся избыточно, сообщил, что "безусловно".

"Ну конечно, безусловно. Закон принят для того, чтобы применяться", - отметил Песков.

Кроме того, он отметил, что если речь идет об оскорблениях верховной власти, то это должно преследоваться согласно действующему закону. Песков также добавил, что в Кремле не знакомы с аналитикой, согласно которой якобы все дела по этой статье заведены из-за оскорбления президента.