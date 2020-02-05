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В Кремле ответили на вопрос о применении закона об оскорблении власти
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РИА Новости

В Кремле ответили на вопрос о применении закона об оскорблении власти

13:21 05.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
© РИА Новости / Максим Блинов
Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В Кремле нет данных об избыточном правоприменении закона о недопустимости оскорбления власти, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, конституции или органам власти был подписан 18 марта прошлого года. Он вводит запрет на распространение информации в неприличной или унижающей достоинство форме. В случае обнаружения такой информации владельцам ресурса даются сутки на удаление такой информации с момента получения уведомления, в противном случае ресурс ждет блокировка.
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"Мне неизвестно, что был какой-то анализ правоприменительной практики, который свидетельствовал бы об избыточном применении этого закона", - сообщил Песков, отвечая на вопрос о том, удовлетворен ли Кремль работой этого закона.
Также пресс-секретарь, отвечая на вопрос о том, беспокоит ли Кремль, чтобы этот закон не применялся избыточно, сообщил, что "безусловно".
"Ну конечно, безусловно. Закон принят для того, чтобы применяться", - отметил Песков.
Кроме того, он отметил, что если речь идет об оскорблениях верховной власти, то это должно преследоваться согласно действующему закону. Песков также добавил, что в Кремле не знакомы с аналитикой, согласно которой якобы все дела по этой статье заведены из-за оскорбления президента.
"Не могу вам ответить, я не знаю, о чем конкретно идет речь. Но президент - это же институт, это же верховная власть, это глава государства. Если речь идет об оскорблениях , то они должны соответствующим образом преследоваться, согласно тому закону, который у нас действует", - отметил пресс-секретарь.
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