Власти Москвы наградят победителей конкурсов в сфере экологии

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Победители конкурсов "Лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий Победители конкурсов "Лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий Москвы " и "Премия правительства Москвы в области охраны окружающей среды" получат награды в среду, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на его главу Петра Бирюкова

"5 февраля в Красном зале правительства Москвы победители конкурсов "Лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий Москвы" и "Премия правительства Москвы в области охраны окружающей среды" получат награды", - говорится в сообщении.

Как отметил Бирюков, конкурсы проводились в период с сентября по 22 ноября 2019 года.

"Всего на соискание премий было подано около 100 заявок. Большинство из них - это проекты в области экологического просвещения и волонтерства. Есть и серьезные проекты в части строительства очистных сооружений и "зеленого строительства". Хочу отметить, что много интересных проектов, касающихся благоустройства территорий, были представлены как проектными организациями, так и студентами", - рассказал Бирюков.

В пресс-службе напомнили, что конкурс на соискание премий правительства Москвы в области охраны окружающей среды проводится с 2008 года. Лауреаты данной премии будут поощрены денежным вознаграждением в размере 200 и 100 тысяч рублей за первое и второе места соответственно, также им будет вручено удостоверение лауреата, специальный приз в виде статуэтки и нагрудный знак.