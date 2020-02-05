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Власти Москвы наградят победителей конкурсов в сфере экологии
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РИА Новости

Власти Москвы наградят победителей конкурсов в сфере экологии

12:36 05.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Победители конкурсов "Лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий Москвы" и "Премия правительства Москвы в области охраны окружающей среды" получат награды в среду, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на его главу Петра Бирюкова.
"5 февраля в Красном зале правительства Москвы победители конкурсов "Лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий Москвы" и "Премия правительства Москвы в области охраны окружающей среды" получат награды", - говорится в сообщении.
Как отметил Бирюков, конкурсы проводились в период с сентября по 22 ноября 2019 года.
"Всего на соискание премий было подано около 100 заявок. Большинство из них - это проекты в области экологического просвещения и волонтерства. Есть и серьезные проекты в части строительства очистных сооружений и "зеленого строительства". Хочу отметить, что много интересных проектов, касающихся благоустройства территорий, были представлены как проектными организациями, так и студентами", - рассказал Бирюков.
В пресс-службе напомнили, что конкурс на соискание премий правительства Москвы в области охраны окружающей среды проводится с 2008 года. Лауреаты данной премии будут поощрены денежным вознаграждением в размере 200 и 100 тысяч рублей за первое и второе места соответственно, также им будет вручено удостоверение лауреата, специальный приз в виде статуэтки и нагрудный знак.
Конкурс на соискание премий правительства Москвы за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города Москвы проводится с 2010 года. Здесь предусмотрено три премии по 100 тысяч рублей для проектных организаций и три премии по 70 тысяч рублей для студентов, аспирантов и преподавательского состава профильных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования. -
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Петр БирюковМоскваОбщество
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