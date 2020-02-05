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В Кремле заявили, что рано давать оценки борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

В Кремле заявили, что рано давать оценки борьбе с коронавирусом

12:34 05.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкУчения по проведению медицинской эвакуации пациентов с симптомами коронавируса
Учения по проведению медицинской эвакуации пациентов с симптомами коронавируса
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Рано давать оценки борьбе с коронавирусом в России, системная и обширная работа проводится всеми службами, включая дипломатов, ВКС, ученых, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока рано давать какие-то оценки. Работа проделывается системная, очень обширная как по географии, так и содержательная", - сказал он, отвечая на вопрос о том, удовлетворены ли в Кремле мерами, которое правительство предпринимает по борьбе с коронавирусом.
По словам Пескова, задействован целый механизм предотвращения проникновения вируса в Россию. Работа ведется учеными и компаниями, задействованы также дипломатическая служба, средства и силы ВКС.
"Ведется действительно очень масштабная работа, ведется она днем и ночью. Пока можно констатировать без сомнения это", - добавил пресс-секретарь президента.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыВоздушно-космические силы РоссииДмитрий ПесковРоссияОбщество
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