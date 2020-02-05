В Кремле заявили, что рано давать оценки борьбе с коронавирусом

"Пока рано давать какие-то оценки. Работа проделывается системная, очень обширная как по географии, так и содержательная", - сказал он, отвечая на вопрос о том, удовлетворены ли в Кремле мерами, которое правительство предпринимает по борьбе с коронавирусом.