В Минтрансе рассказали о мерах против коронавируса на транспорте

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. РЖД для защиты от коронавируса проводят дополнительную дезинфекцию поездов, авиакомпании – самолетов; кроме того, на железнодорожных вокзалах РФ проводятся проверки тепловизорами, рассказал журналистам директор департамента госполитики Минтранса РФ в области обустройства пунктов пропуска через государственную границу Тимур Лубаков.
"На внутренних рейсах в рамках оперативного штаба и РЖД проводит дополнительную дезинфекцию поездов, и Росавиация с авиакомпаниями работает, чтобы дополнительную дезинфекцию проводили. Все необходимые меры с точки зрения Минтранса мы приняли", - сказал он.
"На железнодорожных вокзалах, чего в принципе раньше не было, они тоже сейчас дополнительные тепловизоры выставляют и проводят мониторинг, тоже по этой теме работая с Роспотребнадзором", - добавил Лубаков.
Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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