В Минтрансе рассказали о мерах против коронавируса на транспорте

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. РЖД для защиты от коронавируса проводят дополнительную дезинфекцию поездов, авиакомпании – самолетов; кроме того, на железнодорожных вокзалах РФ проводятся проверки тепловизорами, рассказал журналистам директор департамента госполитики РЖД для защиты от коронавируса проводят дополнительную дезинфекцию поездов, авиакомпании – самолетов; кроме того, на железнодорожных вокзалах РФ проводятся проверки тепловизорами, рассказал журналистам директор департамента госполитики Минтранса РФ в области обустройства пунктов пропуска через государственную границу Тимур Лубаков.

"На внутренних рейсах в рамках оперативного штаба и РЖД проводит дополнительную дезинфекцию поездов, и Росавиация с авиакомпаниями работает, чтобы дополнительную дезинфекцию проводили. Все необходимые меры с точки зрения Минтранса мы приняли", - сказал он.

"На железнодорожных вокзалах, чего в принципе раньше не было, они тоже сейчас дополнительные тепловизоры выставляют и проводят мониторинг, тоже по этой теме работая с Роспотребнадзором", - добавил Лубаков.