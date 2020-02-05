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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-05T13:15+0300
https://ria.ru/20200205/1564273932.html
Эрдоган призвал Путина оказать давление на Асада
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РИА Новости

Эрдоган призвал Путина оказать давление на Асада

12:26 05.02.2020 (обновлено: 13:15 05.02.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 5 фев — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Владимира Путина повлиять на сирийского лидера Башара Асада на фоне эскалации в Идлибе.
Накануне Путин и Эрдоган пообщались по телефону. В Кремле сообщили, что оба президента подчеркнули необходимость неукоснительного выполнения российско-турецких договоренностей по Сирии.
В свою очередь, в Анкаре добавили, что не исключают военный ответ на действия армии Асада.
"К миллиону приблизилось число беженцев из Идлиба, которые подошли к нашим границам. Вчера с Путиным я говорил о том, чтобы Асад немедленно отвел войска от границ намеченной в рамках сочинского соглашения зоны деэскалации. Иначе Турция будет вынуждена действовать в целях защиты, как считает нужным", — сказал Эрдоган в среду, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.
Если сирийские правительственные войска не отойдут в феврале от двух турецких наблюдательных пунктов в Идлибе, Анкара может начать новую военную операцию, подчеркнул он.
В понедельник сирийская армия установила контроль над участком международной трассы M4 между городами Саракиб и Ариха и окружила очередной наблюдательный пункт турецкой армии. В тот же день Минобороны Турции заявило о гибели в провинции пяти своих военных и троих гражданских.
Другие отряды Асада продвигаются к Саракибу с северо-восточного направления, освобождая деревни на юго-западе от города Алеппо.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Вчера, 12:16Война в Сирии
Эрдоган назвал телефонный разговор с Путиным по Идлибу конструктивным

Ситуация на северо-западе Сирии

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.
Три из них в 2018-м перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.
В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.
Местные жители покидают провинцию Идлиб, Сирия
4 февраля, 17:45
Лавров: поступают данные о развертывании турецких войск в Идлибе
Двадцать шестого января 2020-го сирийская армия начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан.
Через три дня армия Башара Асада освободила от террористов город Маарет-Нууман, который находился под контролем боевиков с 2012 года и был одним из их крупнейших оплотов.
На фоне эскалации в Идлибе Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Военнослужащий сирийской правительственной армии
4 февраля, 20:26Война в Сирии
Генсек ООН призвал Турцию и Сирию прекратить боевые действия в Идлибе
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Обсудить 13
Война в СирииВойна в СирииБашар АсадСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
Популярные комментарии
Боевики постоянно обстреливают мирных жителей. Жители вынуждены бежать. В том числе в сторону турецкой границы. Так нужно не на Асада "давление оказывать", а давить боевиков-исламистов. И вот именно этого Эрдогану, похоже, не хочется. А не хочется, так не мешайте сирийским войскам уничтожать бандитов, г-н Эрдоган.
5 февраля, 12:44
АБАлександр Белый
9200013
Турецкие войска находятся в Сирии незаконно. Без официального разрешения. Поэтому Асад имеет полное право выгонять и их, и их приспешников.
5 февраля, 12:49
ddeluxo-87
6910000
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