Эрдоган призвал Путина оказать давление на Асада

Накануне Путин и Эрдоган пообщались по телефону. В Кремле сообщили, что оба президента подчеркнули необходимость неукоснительного выполнения российско-турецких договоренностей по Сирии.

В свою очередь, в Анкаре добавили, что не исключают военный ответ на действия армии Асада.

"К миллиону приблизилось число беженцев из Идлиба, которые подошли к нашим границам. Вчера с Путиным я говорил о том, чтобы Асад немедленно отвел войска от границ намеченной в рамках сочинского соглашения зоны деэскалации. Иначе Турция будет вынуждена действовать в целях защиты, как считает нужным", — сказал Эрдоган в среду, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

Если сирийские правительственные войска не отойдут в феврале от двух турецких наблюдательных пунктов в Идлибе, Анкара может начать новую военную операцию, подчеркнул он.

В понедельник сирийская армия установила контроль над участком международной трассы M4 между городами Саракиб и Ариха и окружила очередной наблюдательный пункт турецкой армии. В тот же день Минобороны Турции заявило о гибели в провинции пяти своих военных и троих гражданских.

Другие отряды Асада продвигаются к Саракибу с северо-восточного направления, освобождая деревни на юго-западе от города Алеппо.

Ситуация на северо-западе Сирии

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.

Три из них в 2018-м перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.

В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.

Двадцать шестого января 2020-го сирийская армия начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан.

Через три дня армия Башара Асада освободила от террористов город Маарет-Нууман, который находился под контролем боевиков с 2012 года и был одним из их крупнейших оплотов.

На фоне эскалации в Идлибе Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.