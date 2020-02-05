В Москве спасли шесть человек при пожаре в многоэтажке

"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с выше расположенных этажей были выведены 20 человек, из них двое детей. Из горевшей квартиры были спасены три человека, из смежной квартиры спасены ещё три человека", - говорится в сообщении.