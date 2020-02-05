В Москве спасли шесть человек при пожаре в многоэтажке

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли шесть человек, еще 20 эвакуировали при пожаре в 16-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.
Возгорание произошло в доме на улице Плещеева в одной из квартир на площади около 40 квадратных метров.
"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с выше расположенных этажей были выведены 20 человек, из них двое детей. Из горевшей квартиры были спасены три человека, из смежной квартиры спасены ещё три человека", - говорится в сообщении.
В МЧС уточнили, что сведений о пострадавших не поступало, пожар уже локализовали.
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