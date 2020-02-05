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Религия и мировоззрение
2020-02-05T16:49+0300
https://ria.ru/20200205/1564269429.html
Фотовыставка про Валаам откроется на Тверском бульваре в Москве
https://cdn22.img.ria.ru/images/152946/26/1529462652_2:0:3643:2048_1036x0_80_0_0_6a80b21f453d5dc6e5f9491488b48e66.jpg
РИА Новости

Фотовыставка про Валаам откроется на Тверском бульваре в Москве

11:10 05.02.2020 (обновлено: 16:49 05.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкСпасо-Преображенский собор Валаамского монастыря
Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Фотовыставка под открытым небом "Дивный остров Валаам. Валаамская обитель глазами ее братии" будет работать с 5 по 29 февраля в Москве на Тверском бульваре, сообщает синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
"Архипелаг Валаам на Ладожском озере — это и православная святыня, и памятник русского зодчества, и природный парк. Тысячи людей, паломников и туристов, приезжают сюда ежегодно. Эта выставка — взгляд на Валаам "изнутри". Все авторы фотографий — члены общины Спасо-Преображенского монастыря — иноки, послушники, трудники, монахи, включая игумена монастыря епископа Панкратия", - говорится в сообщении синодального отдела.
Среди фотографий зрители найдут пейзажи и психологические портреты, картины церковной жизни и бытовые зарисовки.
"Авторы выставки "Дивный остров Валаам. Валаамская обитель глазами ее братии" помогают нам увидеть переплетение человеческого и божественного в своем привычном окружении", - сообщают организаторы.
Cпасо-Преображенский Валаамский мужского монастырь в ожидании фестиваля церковного песнопения Просветитель
25 июля 2018, 20:05Религия и мировоззрение
На фестиваль "Просветитель" на Валаам съедутся 200 участников со всего мира
Партнерами выставки выступили фонд "Апостола Андрея Первозванного", компания "Борисфен", Общественная палата РФ, Международный общественный фонд "Российский фонд мира".
Ранее монастырь представил уникальное приложение для iOS и Android, "Валаам", в котором можно заказать поминовения и монашеские рукоделия, отправиться в 3D-тур по острову, посмотреть онлайн-экскурсии, православный календарь, а также изучить Священное Писание и обратиться к молитве.
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь находится на Валаамском архипелаге Ладожского озера. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры Сергий и Герман Валаамские появились тут в конце X века. По другой версии монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны он стал территорией СССР - обитель сначала превратили в школу боцманов, а потом в дом – интернат для инвалидов.
Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года по настоящее время игумен монастыря - председатель Синодальной комиссии РПЦ по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев). "За подвижнические труды по возрождению Валаамской обители" в декабре 2019 года епископ Панкратий стал лауреатом XXVII международной премии Фонда Андрея Первозванного (ФАП) "За веру и Верность". Сейчас в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят главная усадьба и 12 скитов, восстановлен главный собор. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.
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Религия и мировоззрениеРусская православная церковьрелигия
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