Фотовыставка про Валаам откроется на Тверском бульваре в Москве

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Фотовыставка под открытым небом "Дивный остров Валаам. Валаамская обитель глазами ее братии" будет работать с 5 по 29 февраля в Москве на Тверском бульваре, сообщает синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

"Архипелаг Валаам на Ладожском озере — это и православная святыня, и памятник русского зодчества, и природный парк. Тысячи людей, паломников и туристов, приезжают сюда ежегодно. Эта выставка — взгляд на Валаам "изнутри". Все авторы фотографий — члены общины Спасо-Преображенского монастыря — иноки, послушники, трудники, монахи, включая игумена монастыря епископа Панкратия", - говорится в сообщении синодального отдела.

Среди фотографий зрители найдут пейзажи и психологические портреты, картины церковной жизни и бытовые зарисовки.

"Авторы выставки "Дивный остров Валаам. Валаамская обитель глазами ее братии" помогают нам увидеть переплетение человеческого и божественного в своем привычном окружении", - сообщают организаторы.

Партнерами выставки выступили фонд "Апостола Андрея Первозванного", компания "Борисфен", Общественная палата РФ, Международный общественный фонд "Российский фонд мира".

Ранее монастырь представил уникальное приложение для iOS и Android, "Валаам", в котором можно заказать поминовения и монашеские рукоделия, отправиться в 3D-тур по острову, посмотреть онлайн-экскурсии, православный календарь, а также изучить Священное Писание и обратиться к молитве.

Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь находится на Валаамском архипелаге Ладожского озера. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры Сергий и Герман Валаамские появились тут в конце X века. По другой версии монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны он стал территорией СССР - обитель сначала превратили в школу боцманов, а потом в дом – интернат для инвалидов.