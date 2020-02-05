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Ереван поблагодарил Россию за эвакуацию гражданки Армении из Уханя
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РИА Новости

Ереван поблагодарил Россию за эвакуацию гражданки Армении из Уханя

11:04 05.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники санитарно-карантинного пункта обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево
Сотрудники санитарно-карантинного пункта обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудники санитарно-карантинного пункта обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево
ЕРЕВАН, 5 фев – РИА Новости. Ереван поблагодарил российскую сторону за эвакуацию гражданки Армении во вторник из китайского Уханя, эпицентра вспышки нового типа коронавируса, заявили в среду в пресс-службе армянского МИД.
"Сообщаем, что 4 февраля в результате сотрудничества с нашими коллегами из России гражданка Армении Людмила Багдасарян, находящаяся в городе Ухань и изъявившая желание об эвакуации, была эвакуирована в РФ", - говорится в сообщении, размещенном на Telegram-канале МИД.
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В пресс-службе отмечается, что посольство Армении поддерживает постоянную связь с соотечественницей и предпринимает шаги для ее скорейшего возвращения на родину. "Выражаем глубокую благодарность нашим коллегам из России за скорейший ответ на просьбу Армении и оказанное содействие", - заявили в МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве сообщили также, что сейчас эвакуация ведется только из зоны карантина провинции Хубэй. Остальные граждане Армении, находящиеся там, отказались от возможности эвакуации.
Ранее посольство России в КНР заявило, что эвакуация российских граждан из Хубэя успешно завершена в ночь на среду, вместе со 128 россиянами эвакуированы 16 граждан стран СНГ.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Женщина, прибывшая из провинции Хубэй, пересекает контрольно-пропускной пункт на границе зоны отчуждения на мосту через реку Янцзы
4 февраля, 14:11
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Распространение нового коронавирусаРоссияУханьАрменияВ мире
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