Ереван поблагодарил Россию за эвакуацию гражданки Армении из Уханя

ЕРЕВАН, 5 фев – РИА Новости. Ереван поблагодарил российскую сторону за эвакуацию гражданки Ереван поблагодарил российскую сторону за эвакуацию гражданки Армении во вторник из китайского Уханя, эпицентра вспышки нового типа коронавируса , заявили в среду в пресс-службе армянского МИД.

"Сообщаем, что 4 февраля в результате сотрудничества с нашими коллегами из России гражданка Армении Людмила Багдасарян, находящаяся в городе Ухань и изъявившая желание об эвакуации, была эвакуирована в РФ", - говорится в сообщении, размещенном на Telegram-канале МИД.

В пресс-службе отмечается, что посольство Армении поддерживает постоянную связь с соотечественницей и предпринимает шаги для ее скорейшего возвращения на родину. "Выражаем глубокую благодарность нашим коллегам из России за скорейший ответ на просьбу Армении и оказанное содействие", - заявили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве сообщили также, что сейчас эвакуация ведется только из зоны карантина провинции Хубэй. Остальные граждане Армении, находящиеся там, отказались от возможности эвакуации.

Ранее посольство России в КНР заявило, что эвакуация российских граждан из Хубэя успешно завершена в ночь на среду, вместе со 128 россиянами эвакуированы 16 граждан стран СНГ.