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2020-02-05T10:59+0300
https://ria.ru/20200205/1564268852.html
Рогозин: еще не время раскрыть причину появлении отверстия в "Союзе"
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РИА Новости

Рогозин: еще не время раскрыть причину появлении отверстия в "Союзе"

10:59 05.02.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидДмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
© РИА Новости / Максим Богодвид
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что время раскрыть причины появления "дырки" в пилотируемом корабле "Союз МС-09" еще не пришло.
В минувшем сентябре Рогозин сообщал, что причина появления "дырки" понятна, но раскрывать ее общественности не планируется.

"Всему свое время", - написал он в Twitter в среду, отвечая на вопрос одного из пользователей о сроках оглашения причины.

Руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко в свою очередь отметил, что огласить результаты госкорпорация сможет только после "следственных органов" (какое именно ведомство расследует ЧП и в рамках уголовного ли дела, не уточняется).
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"Обязательно дадим [информацию о причинах], как только следственные органы огласят результаты", - написал Устименко тоже в Twitter.
При этом официальной информации о возбуждении уголовного дела по этому поводу не было. Более того, в марте прошлого года Рогозин говорил, что дело на тот момент не возбуждалось.
На днях российский космонавт Олег Артемьев сообщил, что следствие опрашивало его три-четыре месяца назад в рамках расследования причин появления "дырки". Другие детали он не пояснил.
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В тот же день космонавты закрыли ее герметиком. В это время на борту МКС находились шесть человек – российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, немецкий астронавт Александр Герст и американцы Эндрю Фейстел, Ричард Арнольд и Серина Ауньон-Ченселлор.
В декабре того же года космонавты совершили выход в открытый космос, во время которого вскрыли обшивку "Союза" и взяли мазки и образцы с поверхности бытового отсека корабля. Они были возвращены на Землю для анализа специалистами и следователями. Кроме того, в Роскосмосе сообщали, что поделились необходимой информацией с американскими коллегами.
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Владимир УстименкоМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинМосква
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