Рогозин: еще не время раскрыть причину появлении отверстия в "Союзе"

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что время раскрыть причины появления "дырки" в пилотируемом корабле "Союз МС-09" еще не пришло.

В минувшем сентябре Рогозин сообщал, что причина появления "дырки" понятна, но раскрывать ее общественности не планируется.

"Всему свое время", - написал он в Twitter в среду, отвечая на вопрос одного из пользователей о сроках оглашения причины.

Руководитель пресс-службы " Роскосмоса " Владимир Устименко в свою очередь отметил, что огласить результаты госкорпорация сможет только после "следственных органов" (какое именно ведомство расследует ЧП и в рамках уголовного ли дела, не уточняется).

"Обязательно дадим [информацию о причинах], как только следственные органы огласят результаты", - написал Устименко тоже в Twitter.

При этом официальной информации о возбуждении уголовного дела по этому поводу не было. Более того, в марте прошлого года Рогозин говорил, что дело на тот момент не возбуждалось.

На днях российский космонавт Олег Артемьев сообщил, что следствие опрашивало его три-четыре месяца назад в рамках расследования причин появления "дырки". Другие детали он не пояснил.

"Дырка" в бытовом отсеке пилотируемого корабля была обнаружена в августе 2018 года, когда экипаж уже был на борту Международной космической станции (МКС), а "Союз" был пристыкован.

В тот же день космонавты закрыли ее герметиком. В это время на борту МКС находились шесть человек – российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, немецкий астронавт Александр Герст и американцы Эндрю Фейстел, Ричард Арнольд и Серина Ауньон-Ченселлор.