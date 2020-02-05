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Двух жительниц Саранска госпитализировали после возвращения из Китая
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РИА Новости

Двух жительниц Саранска госпитализировали после возвращения из Китая

09:32 05.02.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 фев - РИА Новости. Две жительницы Саранска, вернувшиеся из Китая, госпитализированы с предварительным диагнозом ОРВИ, они изолированы на время лабораторных исследований, сообщает пресс-служба правительства Мордовии.
"В Республиканскую инфекционную больницу были доставлены две молодые жительницы Саранска, которые вернулись из КНР. Девушки обратились в медучреждение, почувствовав недомогание. При поступлении больным выставлен диагноз ОРВИ, отобран необходимый клинический материал для лабораторных исследований. Две пациентки находятся в изолированном состоянии. За всеми контактирующими с ними лицами ведется медицинское наблюдение", - говорится в сообщении.
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По словам министра здравоохранения республики Олега Маркина, эпидемиологическая обстановка в регионе спокойная. "Все необходимые средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты, необходимое оборудование в Мордовии есть в необходимом количестве", - отметил он.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены на прошлой неделе в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
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Распространение нового коронавирусаСаранскОбщество
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