Двух жительниц Саранска госпитализировали после возвращения из Китая

"В Республиканскую инфекционную больницу были доставлены две молодые жительницы Саранска, которые вернулись из КНР. Девушки обратились в медучреждение, почувствовав недомогание. При поступлении больным выставлен диагноз ОРВИ, отобран необходимый клинический материал для лабораторных исследований. Две пациентки находятся в изолированном состоянии. За всеми контактирующими с ними лицами ведется медицинское наблюдение", - говорится в сообщении.