В районе карантина эвакуированных из Китая россиян работает Росгвардия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Подразделения Подразделения Росгвардии задействованы в обеспечении ряда ограничительных мероприятий в районе размещения эвакуированных из Китая россиян в Тюменской области , сообщил в среду главный государственный санитарный врач Росгвардии полковник медицинской службы Владимир Рыбин.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области.

"Подразделения Росгвардии задействованы в обеспечении ряда ограничительных мероприятий в районе размещения эвакуированных россиян. Для личного состава, выполняющего задачи, обеспечен комплекс санитарных и протвоэпидемических мероприятий, есть все необходимое медицинское оборудование. Сформирован запас медицинского имущества и средств индивидуальной защиты, необходимых лекарственных и дезинфицирующих препаратов", - приводятся слова Рыбина в сообщении оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV . Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.