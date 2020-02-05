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В районе карантина эвакуированных из Китая россиян работает Росгвардия
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РИА Новости

В районе карантина эвакуированных из Китая россиян работает Росгвардия

08:53 05.02.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевУсиление санитарно-карантинного контроля в аэропорту
Усиление санитарно-карантинного контроля в аэропорту
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Усиление санитарно-карантинного контроля в аэропорту. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Подразделения Росгвардии задействованы в обеспечении ряда ограничительных мероприятий в районе размещения эвакуированных из Китая россиян в Тюменской области, сообщил в среду главный государственный санитарный врач Росгвардии полковник медицинской службы Владимир Рыбин.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области.
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"Подразделения Росгвардии задействованы в обеспечении ряда ограничительных мероприятий в районе размещения эвакуированных россиян. Для личного состава, выполняющего задачи, обеспечен комплекс санитарных и протвоэпидемических мероприятий, есть все необходимое медицинское оборудование. Сформирован запас медицинского имущества и средств индивидуальной защиты, необходимых лекарственных и дезинфицирующих препаратов", - приводятся слова Рыбина в сообщении оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Два первых случая коронавируса выявлены на прошлой неделе в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
В Центре гигиены и эпидемиологии
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Распространение нового коронавирусаРосгвардияТатьяна ГоликоваВОЗТюменская областьОбщество
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