Новая Зеландия эвакуировала из Уханя почти 200 человек

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Самолет авиакомпании Air New Zealand, арендованный правительством Новой Зеландии, доставил из китайского города Ухань, эпицентра вспышки коронавируса, в новозеландский Окленд 190 человек, сообщает радиостанция RNZ.
Самолет вылетел из Уханя в 6.45 утра по новозеландскому времени (20 мск) и прибыл в Окленд в районе 18 вечера (8 мск ). Помимо граждан страны, на борту воздушного судна находились люди из 11 стран. В составе группы новозеландцев в страну также вернулись восемь сотрудников консульства страны.
Как ранее заявил новозеландский МИД, около 60 человек, которые зарегистрировались на рейс, не прибыли в аэропорт для эвакуации, несколько человек отказались от возвращения на родину. По данным радиостанции, одному человек было отказано в посадке на рейс в связи с тем, что во время медицинской проверки до вылета он почувствовал недомогание.
Ранее сообщалось, что самолет Air New Zealand самолет сможет забрать из китайского Уханя около 300 человек. Как заявлял глава МИД Уинстон Питерс, места также будут предложены гражданам Австралии и островных тихоокеанских государств.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.