Москвичи смогут отпраздновать День российской науки на ВДНХ

Подчеркивается, что праздник пройдет на 11 площадках, где гостей ждут экскурсии, мастер-классы и лекции, посвященные высоким технологиям и научным дисциплинам. Одной из ключевых площадок станет инновационно-образовательный комплекс "Техноград".

"Школьникам будет интересно познакомиться с беспилотными летательными аппаратами, узнать, какие профессии будут востребованы в будущем и как полюбить математические науки. 8 февраля приглашаю посетить лекции в необычном формате. О развитии искусственного интеллекта расскажет человекоподобный робот Темпиан. В этот же день в центре "Космонавтика и авиация" стартует новая тематическая экскурсия "Химия и космос", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.