Москвичи смогут отпраздновать День российской науки на ВДНХ

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Жители и гости столицы 8 и 9 февраля могут отпраздновать на ВДНХ День российской науки, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
Подчеркивается, что праздник пройдет на 11 площадках, где гостей ждут экскурсии, мастер-классы и лекции, посвященные высоким технологиям и научным дисциплинам. Одной из ключевых площадок станет инновационно-образовательный комплекс "Техноград".
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"Школьникам будет интересно познакомиться с беспилотными летательными аппаратами, узнать, какие профессии будут востребованы в будущем и как полюбить математические науки. 8 февраля приглашаю посетить лекции в необычном формате. О развитии искусственного интеллекта расскажет человекоподобный робот Темпиан. В этот же день в центре "Космонавтика и авиация" стартует новая тематическая экскурсия "Химия и космос", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.
Отмечается, что на праздновании посетители смогут посмотреть беспилотные летательные аппараты, узнать об устройстве современных электромобилей, попробовать обмануть детектор лжи, открыть для себя мир ботаники и зоологии и многое другое.
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