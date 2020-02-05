СМИ: в России предложили ужесточить наказание за невыплату зарплаты

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Члены правительственной комиссии по профилактике правонарушений поручили Члены правительственной комиссии по профилактике правонарушений поручили Следственному комитету и МВД рассмотреть возможность ужесточения уголовного наказания за невыплату зарплаты, сообщают " Известия ".

Специалистам двух ведомств предстоит оценить, возможно ли признать действия, предусмотренные первой и второй частями статьи 145.1 УК "Невыплата зарплаты…" преступлением средней тяжести, а те, о которых идет речь в третьей части, – к тяжким.

При принятии таких изменений возможный срок за невыплату зарплаты более чем за два месяца вырастет до пяти лет лишения свободы. Если же последствия задержки квалифицируют как тяжкие, допустившему ее работодателю грозит до десяти лет колонии.

МВД изданию заявили, что ведомство сформулирует свою позицию по этому вопросу после того, как свою оценку сделает СК.

Сейчас за частичную невыплату как минимум двухмесячного жалования предусмотрено наказание до года лишения свободы, а за полную – до трех лет.

За эти правонарушения также предусмотрены штрафы до 500 тысяч рублей, общественные работы и дисквалификация до пяти лет. При этом закон оговаривает, что наказание допустимо только в том случае, если руководитель не перечислил сотрудникам зарплату из корыстных или личных интересов.