Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T08:42+0300
https://ria.ru/20200205/1564264459.html
СМИ: в России предложили ужесточить наказание за невыплату зарплаты
https://cdn23.img.ria.ru/images/155954/94/1559549477_0:272:2264:1546_1036x0_80_0_0_3649dec0babf02392244c84ec22813be.jpg
РИА Новости

СМИ: в России предложили ужесточить наказание за невыплату зарплаты

08:41 05.02.2020 (обновлено: 08:42 05.02.2020)
1303
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБанкомат
Банкомат
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Члены правительственной комиссии по профилактике правонарушений поручили Следственному комитету и МВД рассмотреть возможность ужесточения уголовного наказания за невыплату зарплаты, сообщают "Известия".
Специалистам двух ведомств предстоит оценить, возможно ли признать действия, предусмотренные первой и второй частями статьи 145.1 УК "Невыплата зарплаты…" преступлением средней тяжести, а те, о которых идет речь в третьей части, – к тяжким.
Российские рубли
2 декабря 2019, 08:54
Минюст предложил ужесточить санкции за задержку зарплат, сообщили СМИ
При принятии таких изменений возможный срок за невыплату зарплаты более чем за два месяца вырастет до пяти лет лишения свободы. Если же последствия задержки квалифицируют как тяжкие, допустившему ее работодателю грозит до десяти лет колонии.
В МВД изданию заявили, что ведомство сформулирует свою позицию по этому вопросу после того, как свою оценку сделает СК.
Сейчас за частичную невыплату как минимум двухмесячного жалования предусмотрено наказание до года лишения свободы, а за полную – до трех лет.
За эти правонарушения также предусмотрены штрафы до 500 тысяч рублей, общественные работы и дисквалификация до пяти лет. При этом закон оговаривает, что наказание допустимо только в том случае, если руководитель не перечислил сотрудникам зарплату из корыстных или личных интересов.
Если же такое преступление совершено впервые, работодатель может избежать ответственности, погасив все долги в течение двух месяцев после возбуждения уголовного дела.
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
3 декабря 2019, 04:38
В Приморье моряки получили три миллиона рублей долга по зарплате
5820122
Обсудить 2
Следственный комитет РФМВД РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Кампания по переписи населения на Аляске
"Трамп может отдать Аляску России": шок и трепет в сенате США
Ахад Карабалаев, подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, в Басманном суде Москвы
Напавшего на дом главы ЦИК мужчину отправили в психбольницу
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на форуме Цифровое будущее глобальной экономики
Уже скоро: Россия обойдет по размеру экономики Германию
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
Конгресс США против "Северного потока — 2", заявил сенатор
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Киев
Взрывной характер Эрдогана — на пользу России
Строительство трубопровода Северный поток - 2 в Лубмине
Сенатор Кардин раскритиковал проект "Северный поток — 2"
Высокие отношения: спикер Пелоси порвала копию речи Трампа сразу после его выступления
Пелоси порвала текст речи Трампа в конгрессе
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
Чтобы сдержать Россию, хватит пяти килотонн: Пентагон пошел ва-банк
Федеральное казначейство России
СМИ сообщили о рекордной сумме возвращенных России долгов
Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Нур-Султане
Посольство Китая увидело в евразийском турне Помпео шаг против Пекина
Танк Т-90М
Новейший танк Т-90М "Прорыв" успешно прошел госиспытания
Мужчина, прибывший из провинции Хубэй, на контрольно-пропускном пункте на мосту через реку Янцзы
Посольство сообщило об эвакуации россиян из китайской провинции Хубэй
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге
Минск ищет замену российской нефти. Пойдет ли Москва на уступки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:21Ученые: каждый третий россиянин генетически предрасположен к псориазу
10:16"Ростех" хочет наладить экспорт парашютов для спасения из небоскребов
10:15Посол сообщил об уничтожении сотен советских памятников в Польше
10:15Власти Индонезии подтвердили вспышку вируса АЧС на Бали
10:14Правительство предложило смягчить наказание для беременных женщин
10:12Тема "российской угрозы" в Польше нагнетается, заявил посол России
10:09Эксперт ВОЗ: Китай замалчивал случаи коронавируса в начале эпидемии
10:07В ФПИ рассказали о работе над демонстратором многоразовой ракеты
10:06В ФПИ усомнились в комфортности полетов на ракетах между континентами
10:01"Победа" объяснила отказ посадить ветерана на выбранное им место
10:01В Приморье трехлетняя девочка жила на ферме вместе с животными
09:56Власти Петербурга отменили бизнес-форум с участием китайской делегации
09:49В Москве экс-сотрудника фирмы подозревают в краже более 250 планшетов
09:46Российский 3D-принтер планируют отправить на МКС
09:44В Тюменскую область доставили эвакуированных из Китая россиян
09:42СМИ сообщили о рекордной сумме возвращенных России долгов
09:42В Люберцах грабители отобрали у прохожего карты, деньги и пистолет
09:40Рисков заражения коронавирусом в Тюменской области нет, заявила Попова
09:38Испытания новейшей гаубицы "Коалиция-СВ" завершатся в 2022 году
09:36ФПИ не состязается с американским DARPA, заявил замгендиректора
Лента новостейМолния