Конгресс США против "Северного потока — 2", заявил сенатор

ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости, Татьяна Смайловски. Сенат Сенат США в своем большинстве выступает против проекта газопровода "Северный поток — 2" , однако введение конкретных санкций будет определять администрация, заявил РИА Новости сенатор-демократ, член комитета по иностранным делам Крис Кунс, комментируя возможность введения новых санкций.

Немецкое издание Handelsblatt во вторник сообщило со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне, что конгресс США в феврале или марте может принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток — 2", которые будут направлены против инвесторов и компаний, принимающих газ по газопроводу.

"Я не могу предоставить вам информацию о том, что может произойти в будущем, но в сенате имеется широкая оппозиция проекту "Северный поток — 2" в связи с его возможным влиянием на энергетическую независимость некоторых очень уязвимых европейских государств", - сообщил сенатор.

Кунс отметил, что вопрос введения конкретных санкции против компаний в зоне ответственности исполнительной власти.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств - 4,75 миллиарда евро - приходится на "Газпром".

Против "Северного потока — 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.