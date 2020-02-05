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Трамп заявил об успехе своей стратегии по торговле с Китаем
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РИА Новости

Трамп заявил об успехе своей стратегии по торговле с Китаем

05:48 05.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американская стратегия в рамках торгового конфликта с Китаем сработала, отметив, что именно благодаря этому и была подписана сделка.
"Наша стратегия сработала. Несколько дней назад мы подписали принципиально новое соглашение с Китаем, которое будет защищать наших рабочих, защищать нашу интеллектуальную собственность, приносить миллиарды долларов в нашу казну и открывать огромные новые рынки для продуктов, производимых и выращиваемых прямо здесь, в Соединённых Штатах Америки", - заявил Трамп в своём ежегодном послании Конгрессу о положении дел в стране.
США и Китай в середине января подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения. Пекин согласился в ближайшие два года увеличить закупки ряда американских товаров и услуг на 200 миллиардов долларов. США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с КНР, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" знаменателю. Кроме того, Китай пообещал повысить защиту в области авторских прав, расширить доступ на свой рынок.
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