Первый самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Первый самолет ВКС РФ, вылетевший во вторник в Россию из китайского Уханя, после дозаправки на аэродроме ВВО отправился в конечный пункт назначения в Тюменской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Самолет ВКС России с эвакуированными гражданами из города Ухань Китайской народной республики, вылетел в конечный пункт назначения в Тюменской области", - говорится в сообщении.
На борту российского военно-транспортного самолета 80 человек с личными вещами. Россиян сопровождают российские военные медики и специалисты Минобороны в области вирусологии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.