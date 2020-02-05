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Минюст предложил ввести штрафы за потерю оружия и патронов
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РИА Новости

Минюст предложил ввести штрафы за потерю оружия и патронов

04:06 05.02.2020 (обновлено: 04:47 05.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОбойма
Обойма
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Обойма. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Новая редакция Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ предполагает введение наказания за нарушение правил транспортировки оружия и патронов, если при этом они были потеряны, следует из проекта нового КоАП, подготовленного Минюстом России.
Предполагается, что проект нового Кодекса об административных правонарушениях вступит в силу с 1 января следующего года. Документ размещен на портале проектов нормативных актов.
В частности, проект предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил перевозки, транспортирования или использования оружия и патронов. Штраф может составить от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей (в действующей редакции КоАП – от 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей). Статья также предполагает лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет (в действующей редакции такая норма отсутствует).
Если же подобные действия привели к потере оружия или патронов, то законодатель предлагает ввести новые штрафы: для физлиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. При этом помимо штрафа допускается конфискация оружия, либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до трех лет.
Кроме того, новый пункт предусматривает наказание и для индивидуальных предпринимателей – от 25 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией оружия или без таковой, либо административный запрет деятельности на срок до 30 суток. Это также является нововведением в проекте КоАП.
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Министерство юстиции РФРоссияОбщество
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