Минюст предложил ввести штрафы за потерю оружия и патронов

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Новая редакция Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ предполагает введение наказания за нарушение правил транспортировки оружия и патронов, если при этом они были потеряны, следует из проекта нового КоАП, подготовленного Новая редакция Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ предполагает введение наказания за нарушение правил транспортировки оружия и патронов, если при этом они были потеряны, следует из проекта нового КоАП, подготовленного Минюстом России

Предполагается, что проект нового Кодекса об административных правонарушениях вступит в силу с 1 января следующего года. Документ размещен на портале проектов нормативных актов.

В частности, проект предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил перевозки, транспортирования или использования оружия и патронов. Штраф может составить от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей (в действующей редакции КоАП – от 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей). Статья также предполагает лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет (в действующей редакции такая норма отсутствует).

Если же подобные действия привели к потере оружия или патронов, то законодатель предлагает ввести новые штрафы: для физлиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. При этом помимо штрафа допускается конфискация оружия, либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до трех лет.