Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Специалисты Специалисты Роспотребнадзора рекомендовали для профилактики заражения коронавирусом поддерживать чистоту рук, избегать рукопожатий и поцелуев, чаще проветривать помещение, информирует ведомство на своем сайте

"Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, — это поддерживать чистоту рук и поверхностей. Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство. Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час)", - говорится в сообщении.

Специалисты ведомства рекомендуют носить с собой дезинфицирующее средство для рук, а также всегда мыть руки перед едой. Также ведомство советует максимально сократить прикосновения к поверхностям и предметам в общественных местах, не касаться лица. Не стоит есть еду из общих упаковок или посуды, если ее касались другие люди.

В числе советов - избегать приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется. Также на работе нужно регулярно очищать поверхности и устройства (клавиатуру компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).

Кроме того, дома нужно часто проветривать помещение и убедиться, что у каждого в семье есть своё полотенце. Детям необходимо рассказать о профилактике коронавируса, и объяснить, почему важна хорошая гигиена рук и лица. Ведомство отмечает, что симптомами коронавируса являются чувство усталости, затруднённое дыхание, высокая температура, кашель и/или боль в горле. Симптомы во многом схожи с другими респираторными заболеваниями, часто имитируют обычную простуду и могут быть похожи на грипп.