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Ядерные технологии
2020-02-05T03:43+0300
https://ria.ru/20200205/1564262102.html
Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
https://cdn22.img.ria.ru/images/144025/32/1440253284_0:277:3148:2048_1036x0_80_0_0_9adadaa2860dd81d82360fbe7071c071.jpg
РИА Новости

Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"

03:43 05.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Ученые госкорпорации "Росатом" оценят целесообразность использования в отечественной атомной энергетике в будущем так называемого изотопно-модифицированного нитридного ядерного топлива для атомных энергоблоков, применение которого, как считается, снизит радиационную нагрузку на окружающую среду.
Как следует из материалов на сайте закупок атомной госкорпорации, специалисты АО "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика Бочвара" (ВНИИНМ, Москва, входит в топливную компанию Росатома ТВЭЛ) должны выполнить аванпроект по выбору перспективных методов концентрирования изотопа азот-15 для производства изотопно-модифицированного нитридного ядерного топлива. Аванпроектом называется завершенная научно-исследовательская работа, направленная на обоснование выполнения качественно новой разработки.
В последние годы Росатом начал практическое освоение технологий, необходимых для решения стратегической задачи по созданию в России так называемого замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) и двухкомпонентной атомной энергетики с реакторами на тепловых и быстрых нейтронах. В ЗЯТЦ за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего", как считается, существенно расширится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства реакторов на быстрых нейтронах.
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Для реакторов на быстрых нейтронах в России в рамках стратегического проекта Росатома "Прорыв" разработано и успешно проходит экспериментальную проверку смешанное нитридное уран-плутониевое (СНУП) топливо, на основе нитридов - химических соединений урана и плутония с азотом. СНУП-топливо имеет ряд преимуществ как с точки зрения энергоэффективности, так и с точки зрения безопасности.
Однако при использовании в ядерных реакторах нитридного топлива природного изотопного состава, в котором доля изотопа азот-14 составляет 99,6%, возникают экологические риски, связанные с появлением значительных количеств высокотоксичного радиоизотопа углерод-14, надежных методов "обезвреживания" которого в настоящий момент не существует.
Единственной мерой, гарантированно исключающей возникающие риски, является использование изотопно-модифицированного нитридного топлива, в котором азот природного изотопного состава замещен на изотоп азот-15 (его доля в природном азоте - около 0,4%), отмечается в техническом задании на нынешнюю работу. Для практической возможности реализации технологии создания такого топлива необходима разработка способов получения изотопа азот-15, обеспечивающих наработку требуемого его количества по приемлемой себестоимости.
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В соответствии с техническим заданием, специалистам ВНИИНМ предстоит "выполнить укрупненную предварительную оценку экономического эффекта от замены азота природного изотопного состава на обогащенный азот-15 в СНУП-топливе реактора БР-1200 и на основании этой оценки сформировать граничные условия по лимитной цене обогащенного азота-15". Реактор БР-1200 - это ядерный реактор на быстрых нейтронах со свинцовым жидкометаллическим теплоносителем, разработанный в рамках проекта "Прорыв".
Также специалистам ВНИИНМ надо провести сравнительный технико-экономический анализ известных способов получения азота-15, а затем предложить или ряд способов, пригодных для решения задачи производства этого изотопа в требуемом объеме, или направления поиска новых способов, способных дать удовлетворительное решение проблемы.
Работы должны быть выполнены к апрелю нынешнего года. Заказчик работ - компания Росатома АО "Прорыв".
Проект "Прорыв" – один из главных современных мировых проектов в ядерной энергетике, реализуемый в России ведущими отраслевыми учеными и специалистами, в рамках которого предусматривается создание ядерных энергетических технологий нового поколения на базе ЗЯТЦ с использованием реакторов на быстрых нейтронах. Как отмечают специалисты, практическое использование результатов проекта "Прорыв" создаст предпосылки для укрепления лидерства России на мировом рынке ядерных технологий, которые позволят обеспечить конкурентоспособность ядерной энергетики в сравнении с другими видами электрогенерации при безусловном приоритете безопасности.
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Ядерные технологииРосатомРоссия
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