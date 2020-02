Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов

"Коронавирус может нанести удар по российским "дочкам" китайских банков. Бизнес из этих банков может начать уходить на фоне ослабления российско-китайских торговых потоков. Однако даже уход китайских банков из России не приведёт к существенным потерям, так как проникновение их в нашу экономику пока ещё несущественное: даже самая крупная из китайских "дочек" Industrial and Commercial Bank of China занимает всего 87-е место по активам в более чем 60 миллиардов рублей", - сказал Осадчий РИА Новости.

В настоящее время в России работают четыре "дочки" китайских банков - China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). В российской "дочке" China Construction Bank отказались от комментариев, остальные банки пока не ответили на запрос РИА Новости.