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Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
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РИА Новости

Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов

03:38 05.02.2020
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкРубли и юани
Рубли и юани
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Распространение коронавируса приведет к ослаблению российско-китайских торговых отношений, что может сказаться на деятельности "дочек" китайских банков в России, от сотрудничества с которыми могут начать отказываться корпоративные клиенты, считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
"Коронавирус может нанести удар по российским "дочкам" китайских банков. Бизнес из этих банков может начать уходить на фоне ослабления российско-китайских торговых потоков. Однако даже уход китайских банков из России не приведёт к существенным потерям, так как проникновение их в нашу экономику пока ещё несущественное: даже самая крупная из китайских "дочек" Industrial and Commercial Bank of China занимает всего 87-е место по активам в более чем 60 миллиардов рублей", - сказал Осадчий РИА Новости.
В настоящее время в России работают четыре "дочки" китайских банков - China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). В российской "дочке" China Construction Bank отказались от комментариев, остальные банки пока не ответили на запрос РИА Новости.
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По словам эксперта, величина негативного эффекта коронавируса зависит от того, насколько быстро власти Китая смогут предотвратить его распространение. "Если возникнет эпидемия наподобие атипичной пневмонии SARS 2003 года, то по экономике России может быть нанесён чувствительный удар, особенно с учетом усилившихся связей между нашими странами и "разворота на Восток" из-за санкций", - отметил он.
Вместе с тем, активное распространение вируса может негативно сказаться на деятельности российских банков, работающих на Дальнем Востоке, считает Осадчий. "Поскольку эти кредитные организации существенно зависят от внешнеэкономических связей с Китаем", - поясняет он.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на прошлой неделе сообщил на заседании правительства, что подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке для предупреждения распространения коронавируса.
По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости на 1 декабря 2019 года, банк ICBC занимал 87 место в банковской системе РФ с активами в 66,5 миллиарда рублей, Bank of China - 114 место с активами 41,7 миллиарда рублей, China Construction Bank - 141 место с активами 22,3 миллиарда рублей, Agricultural Bank of China - 171 место с активами 14,6 миллиарда рублей.
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