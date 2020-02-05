Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-02-05T02:00+0300
https://ria.ru/20200205/1564261408.html
Ученый назвал год, когда в Россию вернется северное сияние
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564057318_0:338:3026:2040_1036x0_80_0_0_d0502352f20d19c595fe6841e4ef3981.jpg
РИА Новости

Ученый назвал год, когда в Россию вернется северное сияние

02:00 05.02.2020
1978
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСеверное сияние в Мурманской области
Северное сияние в Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Северное сияние – одна из достопримечательностей Русского Севера, которая привлекает туристов, но есть проблема. Шанс увидеть это явление в ближайшие пять лет крайне мал, рассказал радио Sputnik доктор физико-математических наук Владимир Обридко.
Северное или полярное сияние – это свечение, которое можно наблюдать на небе в северных широтах, в том числе и в России. Этот эффект возникает, когда частицы солнечного ветра достигают атмосферы Земли.
К сожалению, это красивое явление весьма редкое, и чем дальше, тем реже оно будет происходить. В ближайшие пять лет россияне северное сияние не увидят, рассказал радио Sputnik заведующий гелиофизической лабораторией Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Владимир Обридко.
"Мы сейчас находимся в периоде самого глубокого минимума солнечной активности. На Солнце практически нет пятен, и нет никаких событий, которые могли бы привести к полярным сияниям. Исключить полярные сияния совсем нельзя, поскольку это явление довольно сложное, но, скорее всего, их не будет или будут очень слабые", – считает ученый.
Для россиян северное чудо – это не только зрелище, но еще возможность заработать. В стране масса туристических компаний, которые специализируются на "охоте за северным сиянием". Но что они предлагают, если активность Солнца на минимуме?
"По всему миру на высоких широтах примерно одинаковая ситуация. Я бы сказал, что несколько выше вероятность увидеть северное сияние в северной Канаде, но и там они будут не сильные. Те, кто очень хочет увидеть полярное сияние, пусть зарезервируют себе поездку на какой-нибудь 2025 год. В этот год будет много полярных сияний. Всякое бывает, но вероятность увидеть сияние сейчас – низкая", – объяснил ученый.
Мужчина фотографирует северное сияние на трассе Серебрянка в Мурманской области
30 января, 16:38
Яркие краски полярной ночи: северное сияние в Мурманской области
101704
Обсудить 0
РИА Наукасеверное сияниеИЗМИРАНРоссия
Рекомендуем
Врачи в защитных костюмах в больнице города Хошимин
В двух странах зафиксировали вспышки высокопатогенного птичьего гриппа
Покупатель в отделе алкогольной продукции
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Айсберг в Кулусуке, Гренландия
Ученые выяснили, почему лед Гренландии стал таять в семь раз быстрее
Госсекретарь США Майк Помпео
В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
Зона паспортного контроля
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
СМИ узнали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Кадр из сериала Ментовские войны
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Дмитрий Бульба
Военнослужащий ВСУ
Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в ВСУ
Танк Т-90М
Новейший танк Т-90М "Прорыв" успешно прошел госиспытания
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский определил судьбу $2,9 миллиарда, полученных от "Газпрома"
Лопата в песке
В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
Город Манбидж в Сирии
Плененные в Сирии боевики раскрыли роль Турции в создании "ан-Нусры"*
Танк КВ-1
National Interest назвал советские танки КВ "катастрофой"
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
Чтобы сдержать Россию, хватит пяти килотонн: Пентагон пошел ва-банк
Украинцы
Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:15Власти Индонезии подтвердили вспышку вируса АЧС на Бали
10:14Правительство предложило смягчить наказание для беременных женщин
10:12Тема "российской угрозы" в Польше нагнетается, заявил посол России
10:09Эксперт ВОЗ: Китай замалчивал случаи коронавируса в начале эпидемии
10:07В ФПИ рассказали о работе над демонстратором многоразовой ракеты
10:06В ФПИ усомнились в комфортности полетов на ракетах между континентами
10:01"Победа" объяснила отказ посадить ветерана на выбранное им место
10:01В Приморье трехлетняя девочка жила на ферме вместе с животными
09:56Власти Петербурга отменили бизнес-форум с участием китайской делегации
09:49В Москве экс-сотрудника фирмы подозревают в краже более 250 планшетов
09:46Российский 3D-принтер планируют отправить на МКС
09:44В Тюменскую область доставили эвакуированных из Китая россиян
09:42СМИ сообщили о рекордной сумме возвращенных России долгов
09:42В Люберцах грабители отобрали у прохожего карты, деньги и пистолет
09:40Рисков заражения коронавирусом в Тюменской области нет, заявила Попова
09:38Испытания новейшей гаубицы "Коалиция-СВ" завершатся в 2022 году
09:36ФПИ не состязается с американским DARPA, заявил замгендиректора
09:34Поселок под Горловкой обесточен после обстрела ВСУ, заявили в ДНР
09:32Двух жительниц Саранска госпитализировали после возвращения из Китая
09:29Главархив в Москве рассекретил 11,5 тысячи документов о ВОВ
Лента новостейМолния