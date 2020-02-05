Ученый назвал год, когда в Россию вернется северное сияние

Северное или полярное сияние – это свечение, которое можно наблюдать на небе в северных широтах, в том числе и в России. Этот эффект возникает, когда частицы солнечного ветра достигают атмосферы Земли.

"Мы сейчас находимся в периоде самого глубокого минимума солнечной активности. На Солнце практически нет пятен, и нет никаких событий, которые могли бы привести к полярным сияниям. Исключить полярные сияния совсем нельзя, поскольку это явление довольно сложное, но, скорее всего, их не будет или будут очень слабые", – считает ученый.

Для россиян северное чудо – это не только зрелище, но еще возможность заработать. В стране масса туристических компаний, которые специализируются на "охоте за северным сиянием". Но что они предлагают, если активность Солнца на минимуме?

"По всему миру на высоких широтах примерно одинаковая ситуация. Я бы сказал, что несколько выше вероятность увидеть северное сияние в северной Канаде, но и там они будут не сильные. Те, кто очень хочет увидеть полярное сияние, пусть зарезервируют себе поездку на какой-нибудь 2025 год. В этот год будет много полярных сияний. Всякое бывает, но вероятность увидеть сияние сейчас – низкая", – объяснил ученый.