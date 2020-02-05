На Эльбрусе открыли все горнолыжные трассы после сильного снегопада

НАЛЬЧИК, 5 фев – РИА Новости. Все три горнолыжные трассы на Все три горнолыжные трассы на Эльбрусе открылись для катания впервые в зимнем сезоне после сильного снегопада в горах Кабардино-Балкарии , сообщает компания "Курорт "Эльбрус".

Ранее сообщалось, что 5 декабря на курорте для катания открыли самую верхнюю трассу, остальные две трассы обещали запустить после того, как в горах выпадет достаточное количество снега.

"С радостью сообщаем, что с 5 февраля на склонах Эльбруса официально открыты все трассы. За несколько дней снегопад окончательно укрыл склоны плотным слоем снега. Теперь мы спокойны за качество снежного покрытия и открываем все трассы от "Гара-Баши" до "Азау", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с началом полноценного зимнего сезона курорт возвращает традиционную гибкую систему тарифов. "В кассах АО "Курорт Эльбрус" доступны многодневные абонементы на срок от двух до восьми дней по более выгодной цене, а также тариф половины дня, действующий ежедневно с 12.00", - уточняет курорт.