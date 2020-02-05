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Туризм
2020-02-05T01:08+0300
https://ria.ru/20200205/1564261090.html
На Эльбрусе открыли все горнолыжные трассы после сильного снегопада
https://cdn22.img.ria.ru/images/152625/54/1526255430_0:3:1036:586_1036x0_80_0_0_6132e0797491288ec65cd0cfa477a7e6.jpg
РИА Новости

На Эльбрусе открыли все горнолыжные трассы после сильного снегопада

01:08 05.02.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЭльбрус
Эльбрус
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Эльбрус. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 5 фев – РИА Новости. Все три горнолыжные трассы на Эльбрусе открылись для катания впервые в зимнем сезоне после сильного снегопада в горах Кабардино-Балкарии, сообщает компания "Курорт "Эльбрус".
Ранее сообщалось, что 5 декабря на курорте для катания открыли самую верхнюю трассу, остальные две трассы обещали запустить после того, как в горах выпадет достаточное количество снега.
"С радостью сообщаем, что с 5 февраля на склонах Эльбруса официально открыты все трассы. За несколько дней снегопад окончательно укрыл склоны плотным слоем снега. Теперь мы спокойны за качество снежного покрытия и открываем все трассы от "Гара-Баши" до "Азау", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с началом полноценного зимнего сезона курорт возвращает традиционную гибкую систему тарифов. "В кассах АО "Курорт Эльбрус" доступны многодневные абонементы на срок от двух до восьми дней по более выгодной цене, а также тариф половины дня, действующий ежедневно с 12.00", - уточняет курорт.
По его данным, стандартная стоимость однодневного ски-пасса на все три очереди канатных дорог составляет 2 тысячи рублей (плюс 100 рублей залога за бесконтактную карту и рекомендуемая страховка стоимостью 100 рублей).
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ТуризмЭльбрусКабардино-Балкарская Республика (КБР)Общество
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