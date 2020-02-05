В сети появилось вирусное видео, где рыба карабкается по стене

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. В интернете В интернете опубликовали видео, на котором оранжевая рыбка самостоятельно взбирается на каменную стену, сообщает NDTV.

Она забирается по стене, но путь ей преграждает металлическая решетка. За два дня ролик набрал десятки тысяч просмотров и вызвал вопросы пользователей. В комментариях кто-то называет это "наглядным примером эволюции", а кто-то сомневается в подлинности кадров.

На самом деле, рыбы, карабкающиеся по стенам, существуют. Так, в Таиланде обитает пещерный ангел. Этот вид не только умеет ходить на плавниках, но и способен цепляться ими за любую шероховатую поверхность.