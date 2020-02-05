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Туризм
2020-02-05T03:05+0300
https://ria.ru/20200205/1564254818.html
В сети появилось вирусное видео, где рыба карабкается по стене
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564253705_0:1028:1588:1921_1036x0_80_0_0_1153a50144ecbfb2bea2e05b75132a92.jpg
РИА Новости

В сети появилось вирусное видео, где рыба карабкается по стене

03:05 05.02.2020
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© RedditРыба, ползущая по стене
Рыба, ползущая по стене
© Reddit
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. В интернете опубликовали видео, на котором оранжевая рыбка самостоятельно взбирается на каменную стену, сообщает NDTV.
This fish swimming up a wall from r/neartoptalent
Она забирается по стене, но путь ей преграждает металлическая решетка. За два дня ролик набрал десятки тысяч просмотров и вызвал вопросы пользователей. В комментариях кто-то называет это "наглядным примером эволюции", а кто-то сомневается в подлинности кадров.
На самом деле, рыбы, карабкающиеся по стенам, существуют. Так, в Таиланде обитает пещерный ангел. Этот вид не только умеет ходить на плавниках, но и способен цепляться ими за любую шероховатую поверхность.
Один внимательный комментатор настоял на том, что строение рыбы на видео не подразумевает подобного функционала, поэтому, вероятнее всего, ролик – постановка. Он предположил, что рыбу подтянули наверх с помощью лески, закрепленной у рта.
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