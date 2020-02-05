Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-02-05T04:21+0300
https://ria.ru/20200205/1564253852.html
Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564253707_0:127:1690:1078_1036x0_80_0_0_1b39168b85c005b2e127851b3597fa90.jpg
РИА Новости

Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"

04:21 05.02.2020
538
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Билл Мюррей и Обри Плаза представили свою версию фильма Роберта Эггерса, сообщает NME.
В коротком ролике-презентации кинопремии "Независимый дух" (Film Independent Spirit Awards) под называнием "Aye!" актеры снялись на фоне известного постера к "Маяку". Плаза изображает Роберта Паттинсона, а Мюррей — Уильяма Дефо.
Они рассказывают о предстоящей церемонии, на которой фильм Эггерса представлен в пяти категориях, включая лучшие монтаж, операторскую работу и две мужских роли.
В видео используется характерная для XVIII века лексика и морской жаргон, поскольку в оригинальной ленте речь идет о двух смотрителях маяка, которые доводят друг друга до сумасшествия, оказавшись вдвоем на острове.
Плаза уже второй год подряд будет ведущей церемонии, которая состоится 8 февраля.
Награды Film Independent Spirit Awards традиционно вручаются в субботу накануне "Оскара", они поддерживают американское независимое кино и противопоставляются выбору киноакадемиков.
Кадр из фильма Маяк
15 января, 08:07Культура
Паттинсон — красивый и ужасный. Почему надо смотреть "Маяк"
420001
КультураКино и сериалыНовости культурыБилл МюррейРоберт Паттинсон
Рекомендуем
Лопата в песке
В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
Число умерших от нового коронавируса в Китае выросло до 490 человек
Бессонница
Врач рассказал, как избежать недомогания после пробуждения
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский определил судьбу $2,9 миллиарда, полученных от "Газпрома"
Кадр из сериала Ментовские войны
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Дмитрий Бульба
Президент США Дональд Трамп
Трамп обратился к террористам с трибуны конгресса
Композитор Лин-Мануэль Миранда, создатель бродвейского мюзикла Гамильтон
Disney покажет мюзикл "Гамильтон" на большом экране
Видео стрельб тяжелых огнеметных систем Солнцепек
Опубликовано видео стрельб тяжелых огнеметных систем "Солнцепек"
Сирия
Источник: США, Франция и Британия запросили заседание СБ ООН по Сирии
Украинцы
Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
Госсекретарь США Майк Помпео
В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
Кадр из фильма Звездные войны: Скайуокер. Восход
Продюсер "Звездных войн" подтвердила, что сериалы саги снимут женщины
Festival di Sanremo 2013
Юбилейный 70-й музыкальный фестиваль "Сан-Ремо" открывается в Италии
Венесуэла
В Венесуэле обрушилась шахта с нелегальными рабочими
Детская площадка в Грачевском парке
Психологи придумали, как повысить развивающий эффект детских площадок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:12Тема "российской угрозы" в Польше нагнетается, заявил посол России
10:09Эксперт ВОЗ: Китай замалчивал случаи коронавируса в начале эпидемии
10:07В ФПИ рассказали о работе над демонстратором многоразовой ракеты
10:06В ФПИ усомнились в комфортности полетов на ракетах между континентами
10:01"Победа" объяснила отказ посадить ветерана на выбранное им место
10:01В Приморье трехлетняя девочка жила на ферме вместе с животными
09:56Власти Петербурга отменили бизнес-форум с участием китайской делегации
09:49В Москве экс-сотрудника фирмы подозревают в краже более 250 планшетов
09:46Российский 3D-принтер планируют отправить на МКС
09:44В Тюменскую область доставили эвакуированных из Китая россиян
09:42СМИ сообщили о рекордной сумме возвращенных России долгов
09:42В Люберцах грабители отобрали у прохожего карты, деньги и пистолет
09:40Рисков заражения коронавирусом в Тюменской области нет, заявила Попова
09:38Испытания новейшей гаубицы "Коалиция-СВ" завершатся в 2022 году
09:36ФПИ не состязается с американским DARPA, заявил замгендиректора
09:34Поселок под Горловкой обесточен после обстрела ВСУ, заявили в ДНР
09:32Двух жительниц Саранска госпитализировали после возвращения из Китая
09:29Главархив в Москве рассекретил 11,5 тысячи документов о ВОВ
09:28Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень
09:28Использование крыс для поиска рака у человека назвали успешным
Лента новостейМолния