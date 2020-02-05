Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Билл Мюррей и Обри Плаза представили свою версию фильма Роберта Эггерса, . Билл Мюррей и Обри Плаза представили свою версию фильма Роберта Эггерса, сообщает NME.

В коротком ролике-презентации кинопремии "Независимый дух" (Film Independent Spirit Awards) под называнием "Aye!" актеры снялись на фоне известного постера к "Маяку". Плаза изображает Роберта Паттинсона, а Мюррей — Уильяма Дефо.

Они рассказывают о предстоящей церемонии, на которой фильм Эггерса представлен в пяти категориях, включая лучшие монтаж, операторскую работу и две мужских роли.

В видео используется характерная для XVIII века лексика и морской жаргон, поскольку в оригинальной ленте речь идет о двух смотрителях маяка, которые доводят друг друга до сумасшествия, оказавшись вдвоем на острове.

Плаза уже второй год подряд будет ведущей церемонии, которая состоится 8 февраля.