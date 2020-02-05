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РИА Наука
2020-02-05T09:29+0300
https://ria.ru/20200205/1564236212.html
Психологи придумали, как повысить развивающий эффект детских площадок
https://cdn23.img.ria.ru/images/152658/66/1526586636_0:140:3143:1908_1036x0_80_0_0_dd16310516db161cae49eca2da53612e.jpg
РИА Новости

Психологи придумали, как повысить развивающий эффект детских площадок

09:00 05.02.2020 (обновлено: 09:29 05.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДетская площадка в Грачевском парке
Детская площадка в Грачевском парке
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) разработали методику экспертизы детских игровых пространств, позволяющую проектировать их с учетом задач психического и физического развития детей. Результаты опубликованы в журнале "Психолого-педагогические исследования".
По словам специалистов, сегодня потребность в научных исследованиях и рекомендациях при разработке детских игровых пространств ощущается как педагогами-практиками, так и дизайнерами и архитекторами. Во многих странах мира созданы научные лаборатории, издаются специальные руководства и тематические журналы, но на русском языке подобные материалы, как отмечают ученые МГППУ, практически отсутствуют.
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Согласно концепциям отечественных психологов Льва Выготского и Даниила Эльконина, включение ребенка в культуру происходит путем сотрудничества, причем не только прямого, но и опосредованного различными артефактами и орудиями, которые придают спонтанной активности ребенка культурную форму. Детская площадка, по мнению ученых, является одним из важнейших средств такого рода.
Проанализировав развитие представлений о детских площадках (как в нашей стране, так и за рубежом) и проведя исследования реального поведения детей в разных игровых средах, специалисты МГППУ разработали оригинальную методику их психолого-педагогического анализа.

"Изучив, как именно "работают" игровые объекты, покрытие, элементы благоустройства и ландшафта, мы сопоставили их возможности с видами активности, приоритетными для каждой половозрастной группы детей", – рассказала доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии факультета психологии образования МГППУ Мария Соколова.

Полученные в ходе наблюдения данные, как объяснили ученые, подверглись статистической обработке и всестороннему психолого-социальному анализу, что позволило сделать выводы о "возрастном потенциале" каждого конкретного элемента игровой среды.
В рамках заключительной фазы исследования психологии МГППУ изучали поведение детей на площадках, уже реализованных в нескольких городах России на основе разработанных ими принципов. По словам ученых, игровая активность детей на этих площадках оказывается более разнообразной и длительной, а также соответствующей из возрастным задачам.
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