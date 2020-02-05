Психологи придумали, как повысить развивающий эффект детских площадок

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) разработали методику экспертизы детских игровых пространств, позволяющую проектировать их с учетом задач психического и физического развития детей. Результаты опубликованы в журнале Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) разработали методику экспертизы детских игровых пространств, позволяющую проектировать их с учетом задач психического и физического развития детей. Результаты опубликованы в журнале "Психолого-педагогические исследования"

По словам специалистов, сегодня потребность в научных исследованиях и рекомендациях при разработке детских игровых пространств ощущается как педагогами-практиками, так и дизайнерами и архитекторами. Во многих странах мира созданы научные лаборатории, издаются специальные руководства и тематические журналы, но на русском языке подобные материалы, как отмечают ученые МГППУ, практически отсутствуют.

Согласно концепциям отечественных психологов Льва Выготского и Даниила Эльконина, включение ребенка в культуру происходит путем сотрудничества, причем не только прямого, но и опосредованного различными артефактами и орудиями, которые придают спонтанной активности ребенка культурную форму. Детская площадка, по мнению ученых, является одним из важнейших средств такого рода.

Проанализировав развитие представлений о детских площадках (как в нашей стране, так и за рубежом) и проведя исследования реального поведения детей в разных игровых средах, специалисты МГППУ разработали оригинальную методику их психолого-педагогического анализа.

"Изучив, как именно "работают" игровые объекты, покрытие, элементы благоустройства и ландшафта, мы сопоставили их возможности с видами активности, приоритетными для каждой половозрастной группы детей", – рассказала доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии факультета психологии образования МГППУ Мария Соколова.

Полученные в ходе наблюдения данные, как объяснили ученые, подверглись статистической обработке и всестороннему психолого-социальному анализу, что позволило сделать выводы о "возрастном потенциале" каждого конкретного элемента игровой среды.