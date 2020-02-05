Российский университет дружбы народов (РУДН) был основан 5 февраля 1960 года решением правительства СССР. 22 февраля 1961 года ему было присвоено имя Патриса Лумумбы – одного из символов борьбы народов Африки за независимость.
Решение учредить в СССР Университет дружбы народов было принято советским руководством в ответ на пожелания правительств и общественности стран, освободившихся от колониальной зависимости.
Основной целью университета было оказание помощи в подготовке высококвалифицированных и воспитанных в духе дружбы между народами национальных кадров для стран Азии, Африки и Латинской Америки, предоставление молодежи этих стран, прежде всего, из малообеспеченных семей, возможности получить образование.
Прием студентов осуществлялся через общественные организации и правительственные учреждения, а затем посольства и консульства СССР. Учредителями университета стали Всесоюзный Центральный совет профессиональных союзов (ВЦСПС), Советский Комитет солидарности стран Азии и Африки, Союз советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами (ССОД).
Первым ректором университета стал Сергей Румянцев (1913-1990).
Занятия на подготовительном факультете для обучения иностранных студентов русскому языку начались в 1960 году, а на шести основных факультетах университета (инженерном, историко-филологическом, медицинском, сельскохозяйственном, физико-математических и естественных наук, экономики и права) – 1 сентября 1961 года.
В 1964 году университет был принят в члены Международной ассоциации университетов (МАУ).
В 1965 году состоялся выпуск первых 228 молодых специалистов из 47 стран мира.
Университет развивался быстрыми темпами и уже в 1975 году подготовил около 5600 специалистов, в том числе 4250 выпускников для 89 зарубежных стран. В том же году университет был награжден орденом Дружбы народов за заслуги в деле подготовки специалистов для стран Азии, Африки и Латинской Америки.
5 февраля 1992 года решением правительства России университет переименован в Российский университет дружбы народов. Учредителем РУДН является правительство Российской Федерации.
В 1990-х годах были открыты новые факультеты: экологический, экономический, юридический, филологический, гуманитарных и социальных наук, повышения квалификации преподавателей русского языка как иностранного, повышения квалификации медицинских работников и учебные институты: иностранных языков, мировой экономики и бизнеса, дистанционного образования, гостиничного бизнеса и туризма, гравитации и космологии; были созданы системы довузовского и дополнительного профессионального образования.
В настоящее время Российский университет дружбы народов – это крупный международно-ориентированный учебно-научный центр, широко известный в мире своими достижениями в организации учебного процесса, научными исследованиями, международными связями. Он находится в числе лучших российских университетов мирового уровня и входит в мировые рейтинги THE, QS и RUR.
В структуру РУДН входят: экономический, филологический, экологический факультеты, а также факультеты гуманитарных и социальных наук, русского языка и общеобразовательных дисциплин, физико-математических и естественных наук. В составе университета находятся девять институтов, а именно: Институт космических технологий, Медицинский институт, Институт биохимической технологии и нанотехнологии, Институт мировой экономики и бизнеса, Институт гостиничного бизнеса и туризма, Институт иностранных языков, Учебно-научный институт гравитации и космологии, Юридический и Аграрно-технологический институты. Кроме того, в РУДН входят Инженерная академия и филиал в Сочи.
Согласно данным на 1 января 2019 года, университет предлагает обучение по 472 образовательным программам высшего образования, среди которых 189 в магистратуре, семь в специалитете, 76 в бакалавриате, 145 в аспирантуре и 55 в ординатуре. Есть 74 программы на иностранных языках (английский, испанский), из них 36 относятся к магистратуре, три – к специалитету, а 35 – к аспирантуре.
В стенах университета проходят обучение более 31,5 тысячи студентов, более девяти тысяч из которых являются иностранцами.
Университет объединяет студентов из 157 стран мира. За годы работы им были выпущены около 200 тысяч студентов. Выпускники РУДН работают в более чем 170 странах. Среди них – президенты и министры, известные политики и востребованные специалисты в самых различныхобластях.
Университет имеет обширные международные связи как с отдельными зарубежными вузами, так и с международными организациями. РУДН – член Международной ассоциации университетов, Евразийской ассоциации университетов, Европейской ассоциации университетов, Европейской ассоциации международного образования. РУДН принимает активное участие в программах и проектах Совета Европы, ЮНЕСКО, Организации экономического сотрудничества и развития, имеет более 250 договоров о сотрудничестве с зарубежными университетами и научными центрами. РУДН является базовым вузом Сетевого университета СНГ (27 университетов из девяти стран) и Сетевого университета ШОС – Шанхайской организации сотрудничества (78 университетов из шести стран ШОС).
В 2010 году за вклад в подготовку кадров для развивающихся стран мира РУДН был награжден Золотой медалью ЮНЕСКО.
С 2005 года ректором РУДН является доктор физико-математических наук, профессор, академик Российской академии образования Владимир Филиппов.
По традиции день рождения РУДН отмечается каждый год в первую пятницу февраля. В этот день профессора, преподаватели, выпускники и студенты собираются в главном корпусе университета. Торжества начинаются с просмотра фильма о жизни РУДН за прошедший год, о наиболее значимых событиях. Затем выступают известные российские и иностранные выпускники, работающие в разных странах, в том числе выпускники-послы, представляющие свои страны в Москве, награждаются ведущие профессора и преподаватели. Праздник завершается приемом ректората университета. Раз в пять лет день рождения университета отмечается более широко.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников