Решение учредить в СССР Университет дружбы народов было принято советским руководством в ответ на пожелания правительств и общественности стран, освободившихся от колониальной зависимости.

Основной целью университета было оказание помощи в подготовке высококвалифицированных и воспитанных в духе дружбы между народами национальных кадров для стран Азии, Африки и Латинской Америки, предоставление молодежи этих стран, прежде всего, из малообеспеченных семей, возможности получить образование.

Прием студентов осуществлялся через общественные организации и правительственные учреждения , а затем посольства и консульства СССР. Учредителями университета стали Всесоюзный Центральный совет профессиональных союзов (ВЦСПС), Советский Комитет солидарности стран Азии и Африки, Союз советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами (ССОД).

Первым ректором университета стал Сергей Румянцев (1913-1990).

Занятия на подготовительном факультете для обучения иностранных студентов русскому языку начались в 1960 году, а на шести основных факультетах университета (инженерном, историко-филологическом, медицинском, сельскохозяйственном, физико-математических и естественных наук, экономики и права) – 1 сентября 1961 года.

В 1964 году университет был принят в члены Международной ассоциации университетов (МАУ).

В 1965 году состоялся выпуск первых 228 молодых специалистов из 47 стран мира.

Университет развивался быстрыми темпами и уже в 1975 году подготовил около 5600 специалистов, в том числе 4250 выпускников для 89 зарубежных стран. В том же году университет был награжден орденом Дружбы народов за заслуги в деле подготовки специалистов для стран Азии, Африки и Латинской Америки.

5 февраля 1992 года решением правительства России университет переименован в Российский университет дружбы народов. Учредителем РУДН является правительство Российской Федерации.

В 1990-х годах были открыты новые факультеты: экологический, экономический, юридический, филологический, гуманитарных и социальных наук, повышения квалификации преподавателей русского языка как иностранного, повышения квалификации медицинских работников и учебные институты: иностранных языков, мировой экономики и бизнеса, дистанционного образования, гостиничного бизнеса и туризма, гравитации и космологии; были созданы системы довузовского и дополнительного профессионального образования.

В настоящее время Российский университет дружбы народов – это крупный международно-ориентированный учебно-научный центр , широко известный в мире своими достижениями в организации учебного процесса, научными исследованиями, международными связями. Он находится в числе лучших российских университетов мирового уровня и входит в мировые рейтинги THE, QS и RUR.

В структуру РУДН входят: экономический, филологический, экологический факультеты, а также факультеты гуманитарных и социальных наук, русского языка и общеобразовательных дисциплин, физико-математических и естественных наук. В составе университета находятся девять институтов, а именно: Институт космических технологий, Медицинский институт, Институт биохимической технологии и нанотехнологии, Институт мировой экономики и бизнеса, Институт гостиничного бизнеса и туризма, Институт иностранных языков, Учебно-научный институт гравитации и космологии, Юридический и Аграрно-технологический институты. Кроме того, в РУДН входят Инженерная академия и филиал в Сочи.

Согласно данным на 1 января 2019 года, университет предлагает обучение по 472 образовательным программам высшего образования, среди которых 189 в магистратуре, семь в специалитете, 76 в бакалавриате, 145 в аспирантуре и 55 в ординатуре. Есть 74 программы на иностранных языках (английский, испанский), из них 36 относятся к магистратуре, три – к специалитету, а 35 – к аспирантуре.

В стенах университета проходят обучение более 31,5 тысячи студентов, более девяти тысяч из которых являются иностранцами.

В 2010 году за вклад в подготовку кадров для развивающихся стран мира РУДН был награжден Золотой медалью ЮНЕСКО.

С 2005 года ректором РУДН является доктор физико-математических наук, профессор, академик Российской академии образования Владимир Филиппов

По традиции день рождения РУДН отмечается каждый год в первую пятницу февраля. В этот день профессора, преподаватели, выпускники и студенты собираются в главном корпусе университета. Торжества начинаются с просмотра фильма о жизни РУДН за прошедший год, о наиболее значимых событиях. Затем выступают известные российские и иностранные выпускники, работающие в разных странах, в том числе выпускники-послы, представляющие свои страны в Москве, награждаются ведущие профессора и преподаватели. Праздник завершается приемом ректората университета. Раз в пять лет день рождения университета отмечается более широко