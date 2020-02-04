Минобороны уточнило число россиян в первом самолете ВКС из Китая

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Первым самолетом ВКС РФ во вторник на родину из китайского Уханя, где бушует коронавирус, вылетели 80 человек, уточнило Министерство обороны России.
Минобороны ранее сообщило, что первый самолет ВКС с россиянами вылетел из Уханя в Россию. Сообщалось, что домой отправились 82 гражданина РФ.
По уточненным данным, в Россию на первом самолете ВКС вылетели 80 россиян.
Власти РФ из-за распространяющегося в Китае коронавируса, от которого в республике скончались уже более 420 человек, а число заразившихся превысило 20 тысяч, приняли решение эвакуировать российских граждан из КНР самолетами ВКС, более того приостановлены пассажирские железнодорожные перевозки с Китаем, ограничено движение граждан КНР через пункты пропуска госграницы с Монголией. В аэропортах усилены меры по выявлению заболевших. Всего на территории РФ зафиксированы два случая коронавируса: оба заболевших - граждане Китая, они госпитализированы.
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