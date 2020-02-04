2020-02-04T20:59+0300
2020-02-04T20:59+0300
https://ria.ru/20200204/1564258300.html
Припять: аттракцион для сталкеров и поклонников сериала "Чернобыль"
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РИА Новости
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Припять: аттракцион для сталкеров и поклонников сериала "Чернобыль"
Город-призрак притягивает туристов со всего мира. Трудно поверить, что еще полвека назад здесь проживали около 14,5 тысяч человек.
2020-02-04T20:59+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=14824999&type=mp4
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564258279_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_a3d89400916bb3299dfa1c3f19b99eb6.jpg
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Припять: аттракцион для сталкеров и поклонников сериала "Чернобыль"
Город-призрак притягивает туристов со всего мира. Трудно поверить, что еще полвека назад здесь проживали около 14,5 тысяч человек.
В зону отчуждения Припять превратилась после аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.До сих пор в некоторых частях города радиационный фон превышает в сотни раз допустимые нормы, но это не останавливает потоки туристов.