Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T20:59+0300
https://ria.ru/20200204/1564258300.html
Припять: аттракцион для сталкеров и поклонников сериала "Чернобыль"
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564258279_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_92f536c618f3c5bc68dca29e27d4c3bc.jpg
РИА Новости
Припять: аттракцион для сталкеров и поклонников сериала "Чернобыль"
Город-призрак притягивает туристов со всего мира. Трудно поверить, что еще полвека назад здесь проживали около 14,5 тысяч человек.
2020-02-04T20:59+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=14824999&type=mp4
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564258279_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_a3d89400916bb3299dfa1c3f19b99eb6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564258279_81:0:561:360_1200x0_80_0_0_d954575eebbf0ce9dc5228246cf32945.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564258279_141:0:501:360_1200x0_80_0_0_ad184c799144fa14fe252dd773c2ce41.jpg
PT3M07S

Припять: аттракцион для сталкеров и поклонников сериала "Чернобыль"

20:59 04.02.2020
492
Город-призрак притягивает туристов со всего мира. Трудно поверить, что еще полвека назад здесь проживали около 14,5 тысяч человек.
В зону отчуждения Припять превратилась после аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.До сих пор в некоторых частях города радиационный фон превышает в сотни раз допустимые нормы, но это не останавливает потоки туристов.
830403
Обсудить 0
ТуризмПрипять (город)Чернобыльская АЭСВидеоОбщество
Рекомендуем
LIVE: Встреча Владимира Путина с представителями общественности в Череповце
Встреча Владимира Путина с жителями Череповца. Прямая трансляция
Ртутные лампы
Власти проверят найденный под Челябинском склад с ртутными лампами
Покупатель в отделе алкогольной продукции
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
Мишустин предложил перенести Российский инвестиционный форум
Директор Гидрометцентра России Сергей Васильевич Борщ
Биография Сергея Борща
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Виды Оренбурга
Экологи проверят воздух в оренбургском поселке после жалоб на воздух
Зона паспортного контроля
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
Вице-спикер парламента Италии, один из руководителей влиятельного оппозиционного Движения 5 звезд (Д5З) Луиджи Ди Майо
Глава МИД Италии посетит Екатеринбург 7 июля
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Путин отметил необходимость прививать детям любовь к природе
Заснеженные деревья в сибирской тайге
В Совфеде предложили возродить государственную лесную охрану
Город Манбидж в Сирии
Плененные в Сирии боевики раскрыли роль Турции в создании "ан-Нусры"*
Военнослужащий ВСУ
Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в ВСУ
Павильон Роскосмоса
"Роскосмос" вызвался помочь обратившемуся к Путину "стратонавту"
Предупреждение о соблюдении скоростного режима на Новолужнецком проезде
ОНФ организует обсуждение идеи о повышенных штрафах в новом КоАП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:05Боевики обстреляли окраину Алеппо
05:00Первый самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06Минюст предложил ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28Экспериментам с жидкостным дыханием помешали бюрократические препоны
Лента новостейМолния