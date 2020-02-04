Гутерреш призвал Россию и США продлить СНВ-3

ООН, 4 фев – РИА Новости. ООН призывает Россию и США продлить СНВ-3 , весьма сожалеет в связи с развалом ДРСМД, заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш

"Ядерное разоружение остается нашим ключевым приоритетом, и мы весьма обеспокоены тем, что наблюдаем риск распространения ядерного оружия. Мы весьма обеспокоены тем, что видим прекращение действия ДРСМД . Мы активно говорим Западу и РФ, что чрезвычайно важно обновить СНВ-3 и важно вести переговоры по этой теме", - сказал Гутерреш.

По его словам, если СНВ-3 не будет продлен – это будет не только вопросом ограничения вооружений – "все механизмы контроля и мониторинга будут поставлены под вопрос".

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.

Между тем директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков заявлял РИА Новости, что дальнейшее сокращение стратегических наступательных вооружений невозможно без подключения Великобритании и Франции.