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Гутерреш призвал Россию и США продлить СНВ-3
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РИА Новости

Гутерреш призвал Россию и США продлить СНВ-3

20:17 04.02.2020
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© РИА Новости / Григорий СысоевГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на пленарном заседании ПМЭФ 2019
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на пленарном заседании ПМЭФ 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
ООН, 4 фев – РИА Новости. ООН призывает Россию и США продлить СНВ-3, весьма сожалеет в связи с развалом ДРСМД, заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Ядерное разоружение остается нашим ключевым приоритетом, и мы весьма обеспокоены тем, что наблюдаем риск распространения ядерного оружия. Мы весьма обеспокоены тем, что видим прекращение действия ДРСМД. Мы активно говорим Западу и РФ, что чрезвычайно важно обновить СНВ-3 и важно вести переговоры по этой теме", - сказал Гутерреш.
По его словам, если СНВ-3 не будет продлен – это будет не только вопросом ограничения вооружений – "все механизмы контроля и мониторинга будут поставлены под вопрос".
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.
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Между тем директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков заявлял РИА Новости, что дальнейшее сокращение стратегических наступательных вооружений невозможно без подключения Великобритании и Франции.
Договор между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
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27 января, 09:59Сказано в эфире
Эксперт о судьбе СНВ-3: мир становится менее предсказуемым В ООН призвали Россию и США продлить СНВ-3 на пять лет. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik рассказал, что будет, если не удастся этого сделать.
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Выход США из договора о РСМДАнтониу ГутеррешДоговор о РСМДДоговор СНВ-3ООНРоссияСШАВ мире
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