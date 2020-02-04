При участии РПЦ в Черногории открыли лагерь для онкобольных детей

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Православные волонтеры из России и других стран открыли в Черногории бесплатный реабилитационно-образовательный лагерь "ДоброМоре" для семей с детьми, перенесшими рак и другие тяжелые заболевания, сообщает во вторник синодальный отдел Московского патриархата по благотворительности.
"Программа реабилитации разработана для русскоязычных семей из стран СНГ и Европы. Она рассчитана на 10 дней, в течение которых участники проекта максимально задействованы в интерактивной деятельности, творческих мастер-классах, для них организуются занятия по сапсерфингу, катанию на лошадях, проводятся экскурсии и походы. Реабилитацию в лагере проходят семьи с детьми, страдающими тяжелыми заболеваниями, в том числе пороком сердца, сахарным диабетом, ДЦП, а также перенесшими онкозаболевания на этапе длительной ремиссии", - говорится в сообщении.
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По информации синодального отдела, общественно-церковный проект семейной реабилитации реализуется при поддержке Русской православной церкви. Его организатор – движение "Русская Православная Диакония в Европе "Доброе дело". В настоящее время ведется набор участников и волонтеров, вторая смена стартует в марте этого года. Первая смена прошла в конце 2019 года на базе пятизвездочного отеля в городе Будве.
"Главная миссия проекта "ДоброМоре" - создать такое пространство, где каждый сможет перезагрузиться, восстановить ресурсы на дальнейшую борьбу с болезнью или ее последствиями. Основу работы с семьями составляет метод терапевтической рекреации. С помощью творческих развлекательных занятий мы можем помочь людям если не забыть о болезни, то существенно снизить ее пагубное влияние на всех членов семьи", - сказала руководитель православной добровольческой организации "Доброе дело" и инициатор проекта Алина Титова.
23 мая 2019, 19:58ТОККиевлянка устраивает бесплатные дни красоты для онкобольных детей и их мамКиевские волонтеры больше пяти лет приезжают в детское онкологическое отделение и устраивают "дни красоты" для пациентов и их мам. Такие акции помогают детям отвлечься от больничной рутины, а мамам — оставаться женщинами в непростое время.
По оценке организаторов, уникальность проекта заключается в комплексной поддержке не только ребенка, но и членов его семьи: именно такой формат способствует скорейшему психологическому и физическому восстановлению детей, снижает тревогу и повышает уверенность в себе. В программе предусмотрены как отдельные мероприятия для детей и родителей, так и совместная деятельность. "Важной особенностью проекта является индивидуальный подход к каждой семье", - отмечается в пресс-релизе.
"Русская Православная Диакония в Европе "Доброе дело" – это более 300 добровольцев из Германии, России, Голландии, Франции, Бельгии и других стран, которые помогают тяжелобольным детям и их семьям из СНГ, приезжающим на лечение в Европу. Православные волонтеры поддерживают больных в клиниках, помогают с организацией лечения и проживания, переводом медицинских заключений. Ежемесячно адресную помощь получают около 50 семей. Движение было создано в 2012 году в Берлинско-Германской епархии РПЦ.
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