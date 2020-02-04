При участии РПЦ в Черногории открыли лагерь для онкобольных детей

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Православные волонтеры из России и других стран открыли в Православные волонтеры из России и других стран открыли в Черногории бесплатный реабилитационно-образовательный лагерь "ДоброМоре" для семей с детьми, перенесшими рак и другие тяжелые заболевания, сообщает во вторник синодальный отдел Московского патриархата по благотворительности.

"Программа реабилитации разработана для русскоязычных семей из стран СНГ и Европы. Она рассчитана на 10 дней, в течение которых участники проекта максимально задействованы в интерактивной деятельности, творческих мастер-классах, для них организуются занятия по сапсерфингу, катанию на лошадях, проводятся экскурсии и походы. Реабилитацию в лагере проходят семьи с детьми, страдающими тяжелыми заболеваниями, в том числе пороком сердца, сахарным диабетом, ДЦП, а также перенесшими онкозаболевания на этапе длительной ремиссии", - говорится в сообщении.

По информации синодального отдела, общественно-церковный проект семейной реабилитации реализуется при поддержке Русской православной церкви. Его организатор – движение "Русская Православная Диакония в Европе "Доброе дело". В настоящее время ведется набор участников и волонтеров, вторая смена стартует в марте этого года. Первая смена прошла в конце 2019 года на базе пятизвездочного отеля в городе Будве.

"Главная миссия проекта "ДоброМоре" - создать такое пространство, где каждый сможет перезагрузиться, восстановить ресурсы на дальнейшую борьбу с болезнью или ее последствиями. Основу работы с семьями составляет метод терапевтической рекреации. С помощью творческих развлекательных занятий мы можем помочь людям если не забыть о болезни, то существенно снизить ее пагубное влияние на всех членов семьи", - сказала руководитель православной добровольческой организации "Доброе дело" и инициатор проекта Алина Титова.

По оценке организаторов, уникальность проекта заключается в комплексной поддержке не только ребенка, но и членов его семьи: именно такой формат способствует скорейшему психологическому и физическому восстановлению детей, снижает тревогу и повышает уверенность в себе. В программе предусмотрены как отдельные мероприятия для детей и родителей, так и совместная деятельность. "Важной особенностью проекта является индивидуальный подход к каждой семье", - отмечается в пресс-релизе.