В Сербии прокомментировали программу нового "кабмина" Косово

© Фото : предоставлено Канцелярией по Косово и Метохии в правительстве Сербии

Директор Канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурич

© Фото : предоставлено Канцелярией по Косово и Метохии в правительстве Сербии

© Фото : предоставлено Канцелярией по Косово и Метохии в правительстве Сербии Директор Канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурич

БЕЛГРАД, 4 фев – РИА Новости. Планы новоизбранного правительства самопровозглашенного Планы новоизбранного правительства самопровозглашенного Косово являются угрозой миру в Балканском регионе и мешают нормализации отношений Белграда и Приштины, заявил РИА Новости директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Марко Джурич

Парламент самопровозглашенной республики во вторник утвердил новый состав правительства, сформированный бывшими оппозиционными партиями - радикальным "Самоопределением" и еврореформистским Демократическим союзом Косово. Во главе нового кабмина встал многолетний лидер "Самоопределения" Альбин Курти. Он пообещал активировать законодательство и расследования по военным преступлениям, создать институт по проблеме военных преступлений и провести проверку сотрудников в силовых структурах, а также подать иск против руководства Сербии в связи с вооруженным конфликтом 1998-1999 годов в Косово и Метохии.

"Программа нового правительства временной администрации в Приштине является явной провокацией и угрозой миру в регионе. Ни по одному значимому вопросу для нормализации отношений Белграда и Приштины это "правительство" не выступает с позиции здравого смысла, а еще сильнее идет к заострению и делает невозможным какой-либо договор", - заявил агентству Джурич.

"Анонсированный иск "за геноцид" к Сербии, декламированные ожидания от Сербии о признании провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово, отказ отменить пошлины и настояние на реципроритете (равнозначности - ред.) в отношениях Белграда и Приштины, отказ от исполнения Брюссельских соглашений о формировании Содружества сербских общин – это лишь часть абсурдных позиций этого "правительства", а результатом, если они будут воплощены, не станет стабилизация в регионе", – указал директор канцелярии по КиМ.

Он отметил, что в случае Курти и его соратников "речь идет об опасных политических экстремистах", которые вместо поиска решений "будут работать над созданием проблем".

"Особенно опасно заявление о введении обязательного трехмесячного срока военной службы, потому что милитаризация и вооружение албанцев – процесс, который не несет ничего хорошего. Косовские сербы, конечно, не готовы участвовать в нелегальных вооруженных формированиях, чья единственная задача – угрожать сербам и Сербии", - подчеркнул Джурич.

По его словам, вся озвученная программа нового кабмина в Приштине "нелегитимна и представляет собой грубейшее нарушение международного права".