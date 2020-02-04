Суд оставил под арестом имущество в рамках дела генерала Арсланова

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Суд оставил под арестом земельный участок стоимостью 4 миллиона рублей в рамках дела замначальника Суд оставил под арестом земельный участок стоимостью 4 миллиона рублей в рамках дела замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова , обвиняемого в хищении свыше 6,5 миллиарда рублей при реализации госконтракта, сообщил РИА Новости во вторник источник, знакомый с ходом процесса.

Начальника главного управления связи Вооруженных сил России заключили под стражу в прошлом октябре, вменив мошенничество с государственным контрактом на ремонт военной техники. Изначально, как следует из материалов суда, речь шла о трех контрактах с "Воентелекомом" на поставку запчастей и обслуживание техники на 640 миллионов рублей, а затем фабула расширилась.

"235-й гарнизонный военный суд продлил до 20 июня арест участка в Подмосковье стоимостью 4 миллиона рублей, включая расположенные на нем строения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, участок принадлежит сыну генерала.

Кроме Арсланова, по уголовному делу проходят бывший глава "Воентелекома" Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, а также представители Минобороны: начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и начальник первого управления главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин. Оглоблин - генерал-майор, звание же Кутахова не уточняется, но в биографии на сайте Минобороны он запечатлен с погонами полковника.

Срок расследования продлен до конца июня.

Подведомственная Минобороны компания "Воентелеком" еще несколько лет назад оказалась в центре скандала из-за уголовного дела о хищениях, но тогда речь шла о других эпизодах. В 2018 году за них были осуждены трое: экс-начальник отдела главного управления связи ВС РФ полковник Александр Шевченко, бывший гендиректор 403-го Центрального ремонтного завода средств связи Александр Морозов, а также бизнесмен Игорь Дудин.