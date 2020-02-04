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Суд оставил под арестом имущество в рамках дела генерала Арсланова
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РИА Новости

Суд оставил под арестом имущество в рамках дела генерала Арсланова

19:50 04.02.2020 (обновлено: 20:31 04.02.2020)
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© Фото : Минобороны РФХалил Арсланов
Халил Арсланов
© Фото : Минобороны РФ
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Суд оставил под арестом земельный участок стоимостью 4 миллиона рублей в рамках дела замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в хищении свыше 6,5 миллиарда рублей при реализации госконтракта, сообщил РИА Новости во вторник источник, знакомый с ходом процесса.
Начальника главного управления связи Вооруженных сил России заключили под стражу в прошлом октябре, вменив мошенничество с государственным контрактом на ремонт военной техники. Изначально, как следует из материалов суда, речь шла о трех контрактах с "Воентелекомом" на поставку запчастей и обслуживание техники на 640 миллионов рублей, а затем фабула расширилась.
"235-й гарнизонный военный суд продлил до 20 июня арест участка в Подмосковье стоимостью 4 миллиона рублей, включая расположенные на нем строения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, участок принадлежит сыну генерала.
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Кроме Арсланова, по уголовному делу проходят бывший глава "Воентелекома" Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, а также представители Минобороны: начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и начальник первого управления главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин. Оглоблин - генерал-майор, звание же Кутахова не уточняется, но в биографии на сайте Минобороны он запечатлен с погонами полковника.
Срок расследования продлен до конца июня.
Подведомственная Минобороны компания "Воентелеком" еще несколько лет назад оказалась в центре скандала из-за уголовного дела о хищениях, но тогда речь шла о других эпизодах. В 2018 году за них были осуждены трое: экс-начальник отдела главного управления связи ВС РФ полковник Александр Шевченко, бывший гендиректор 403-го Центрального ремонтного завода средств связи Александр Морозов, а также бизнесмен Игорь Дудин.
Суд установил, что сообщники поставили в войска старое оборудование под видом нового, похитив таким образом 147 миллионов рублей.
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Халил АрслановГенштаб ВС РоссииВооруженные силы РФРоссияПроисшествия
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