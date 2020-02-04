Федеральные субсидии могут разрешить использовать для ремонта школ

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Партия "Единая Россия" предлагает разрешить регионам использовать выделяемые на создание новых мест в школах федеральные субсидии для реконструкции и капитального ремонта действующих объектов образования, сообщает пресс-служба партии.
"Единая Россия" выходит с инициативой разрешить регионам использовать выделяемые на создание новых мест федеральные субсидии на реконструкцию и капитальный ремонт школ, если в результате таких мероприятий создается дополнительное число мест", - приводятся слова координатора партпроекта "Новая школа", члена президиума генсовета партии "Единая Россия", депутата Госдумы Алены Аршиновой.
Также Аршинова добавила, что таким образом параллельно со строительством новых школ будет поддержан и старый фонд, а регионы смогут определять для себя наиболее эффективные механизмы для создания дополнительных мест.