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Федеральные субсидии могут разрешить использовать для ремонта школ
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РИА Новости

Федеральные субсидии могут разрешить использовать для ремонта школ

19:48 04.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель в классе школы
Учитель в классе школы
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Учитель в классе школы. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Партия "Единая Россия" предлагает разрешить регионам использовать выделяемые на создание новых мест в школах федеральные субсидии для реконструкции и капитального ремонта действующих объектов образования, сообщает пресс-служба партии.
"Единая Россия" выходит с инициативой разрешить регионам использовать выделяемые на создание новых мест федеральные субсидии на реконструкцию и капитальный ремонт школ, если в результате таких мероприятий создается дополнительное число мест", - приводятся слова координатора партпроекта "Новая школа", члена президиума генсовета партии "Единая Россия", депутата Госдумы Алены Аршиновой.
Также Аршинова добавила, что таким образом параллельно со строительством новых школ будет поддержан и старый фонд, а регионы смогут определять для себя наиболее эффективные механизмы для создания дополнительных мест.
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Госдума РФЕдиная РоссияОбщество
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