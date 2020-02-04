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Генсек ООН заявил о возобновлении эскалации в Ливии, Йемене и Сирии
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РИА Новости

Генсек ООН заявил о возобновлении эскалации в Ливии, Йемене и Сирии

19:09 04.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенсек ООН Антониу Гутерриш перед заседанием совета глав государств - членов ШОС. 9 июня 2017
Генсек ООН Антониу Гутерриш перед заседанием совета глав государств - членов ШОС. 9 июня 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ООН, 4 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о возобновлении эскалации ситуации в Ливии, Йемене, Сирии.
"От Ливии, Йемена и до Сирии и далее - эскалация возвращается. Оружие поступает. Наступление растет", - сказал Гутерреш на пресс-конференции.
Он отметил, что "несмотря на то, что все ситуации различаются, есть чувство растущей нестабильности и напряженности", что делает все более непредсказуемым и неконтролируемым, при этом риск критической ошибки растет.
"Между тем, резолюции Совета Безопасности не соблюдаются уже до того, как высохнут чернила", - посетовал Гутерреш.
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Антониу ГутеррешЙеменЛивияСирияООНВ мире
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