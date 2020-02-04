В Москве 3 февраля на коронавирус проверили около трех тысяч человек

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Более 1,7 тысячи постояльцев гостиниц и более 1,1 тысячи китайских студентов осмотрели медики в Москве в понедельник, признаков нового Более 1,7 тысячи постояльцев гостиниц и более 1,1 тысячи китайских студентов осмотрели медики в Москве в понедельник, признаков нового коронавируса ни у кого из них не обнаружено, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В понедельник бригады работали в 70 гостиницах, где было осмотрено более 1 700 человек. Среди осмотренных проявлений ОРВИ не было обнаружено ни одного человека. Кроме того, в столице проводится ежедневный медицинский осмотр прибывающих с каникул китайских студентов в общежитиях столичных высших учебный заведений, 3 февраля медработники провели осмотр более 1 100 студентов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за 3 февраля 2020 года в инфекционную больницу департамента здравоохранения Москвы были доставлены три человека с проявлением ОРВИ, которые в течение последних 14 дней находились на территории Китайской Народной Республики.

"Они имели проявления острой вирусной инфекции, всем поступившим проведен полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий, результат лабораторного анализа на новый коронавирус у всех пациентов отрицательный. В Москве подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции нет", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в аэропорту "Внуково" были осмотрены пассажиры и экипаж рейса Пекин – Москва. Среди 234 пассажиров и 12 членов экипажа симптомов инфекций не обнаружено.

Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425. Еще почти 150 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.