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В Москве 3 февраля на коронавирус проверили около трех тысяч человек
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РИА Новости

В Москве 3 февраля на коронавирус проверили около трех тысяч человек

18:40 04.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВ Центре гигиены и эпидемиологии
В Центре гигиены и эпидемиологии
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Более 1,7 тысячи постояльцев гостиниц и более 1,1 тысячи китайских студентов осмотрели медики в Москве в понедельник, признаков нового коронавируса ни у кого из них не обнаружено, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В понедельник бригады работали в 70 гостиницах, где было осмотрено более 1 700 человек. Среди осмотренных проявлений ОРВИ не было обнаружено ни одного человека. Кроме того, в столице проводится ежедневный медицинский осмотр прибывающих с каникул китайских студентов в общежитиях столичных высших учебный заведений, 3 февраля медработники провели осмотр более 1 100 студентов", - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что за 3 февраля 2020 года в инфекционную больницу департамента здравоохранения Москвы были доставлены три человека с проявлением ОРВИ, которые в течение последних 14 дней находились на территории Китайской Народной Республики.
"Они имели проявления острой вирусной инфекции, всем поступившим проведен полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий, результат лабораторного анализа на новый коронавирус у всех пациентов отрицательный. В Москве подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции нет", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в аэропорту "Внуково" были осмотрены пассажиры и экипаж рейса Пекин – Москва. Среди 234 пассажиров и 12 членов экипажа симптомов инфекций не обнаружено.
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Распространение нового коронавирусаКитайкоронавирусыВОЗДепартамент здравоохранения г. МосквыМоскваУханьОбщество
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