В Москве 3 февраля на коронавирус проверили около трех тысяч человек

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Более 1,7 тысячи постояльцев гостиниц и более 1,1 тысячи китайских студентов осмотрели медики в Москве в понедельник, признаков нового коронавируса ни у кого из них не обнаружено, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В понедельник бригады работали в 70 гостиницах, где было осмотрено более 1 700 человек. Среди осмотренных проявлений ОРВИ не было обнаружено ни одного человека. Кроме того, в столице проводится ежедневный медицинский осмотр прибывающих с каникул китайских студентов в общежитиях столичных высших учебный заведений, 3 февраля медработники провели осмотр более 1 100 студентов", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что за 3 февраля 2020 года в инфекционную больницу департамента здравоохранения Москвы были доставлены три человека с проявлением ОРВИ, которые в течение последних 14 дней находились на территории Китайской Народной Республики.
"Они имели проявления острой вирусной инфекции, всем поступившим проведен полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий, результат лабораторного анализа на новый коронавирус у всех пациентов отрицательный. В Москве подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции нет", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в аэропорту "Внуково" были осмотрены пассажиры и экипаж рейса Пекин – Москва. Среди 234 пассажиров и 12 членов экипажа симптомов инфекций не обнаружено.
Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425. Еще почти 150 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Два первых случая коронавируса выявлены на прошлой неделе в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.