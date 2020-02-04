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Четверо жителей Уфы предстанут перед судом за похищение бизнесмена
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РИА Новости

Четверо жителей Уфы предстанут перед судом за похищение бизнесмена

18:29 04.02.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
УФА, 4 фев - РИА Новости. Следственные органы направили в суд уголовное дело против четверых жителей Уфы, обвиняемых в похищении предпринимателя, в вымогательстве и угоне его автомобиля, сообщает следственное управление СК по Башкирии.
Следственные органы завершили расследование уголовных дел по статьям УК РФ о похищении человека, вымогательстве и угоне в отношении четырех жителей Уфы.
"В феврале 2019 года четверо мужчин на одной из парковок города избили предпринимателя и угрожая ножом, похитили его вместе с его автомобилем. Вывезли его в безлюдное место, и под угрозой расправы над ним и его семьей вынудили перевести на их счёт 30 тысяч рублей и заставили написать долговую расписку на 1,5 миллиона рублей, после чего скрылись", - сообщает СУСК РФ по Башкирии.
Потерпевший обратился в управление ФСБ по региону, после возбуждения уголовного дела подозреваемые скрылись от органов следствия и были объявлены в федеральный розыск, однако, благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, все обвиняемые были задержаны, информирует следственное ведомство.
"Из четверых фигурантов только один частично признал вину в совершенных преступлениях. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении башкирского следкома.
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Следственный комитет РФФСБ РФУфаРоссияПроисшествия
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