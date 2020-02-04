Четверо жителей Уфы предстанут перед судом за похищение бизнесмена

УФА, 4 фев - РИА Новости. Следственные органы направили в суд уголовное дело против четверых жителей Следственные органы направили в суд уголовное дело против четверых жителей Уфы , обвиняемых в похищении предпринимателя, в вымогательстве и угоне его автомобиля, сообщает следственное управление СК по Башкирии.

Следственные органы завершили расследование уголовных дел по статьям УК РФ о похищении человека, вымогательстве и угоне в отношении четырех жителей Уфы.

"В феврале 2019 года четверо мужчин на одной из парковок города избили предпринимателя и угрожая ножом, похитили его вместе с его автомобилем. Вывезли его в безлюдное место, и под угрозой расправы над ним и его семьей вынудили перевести на их счёт 30 тысяч рублей и заставили написать долговую расписку на 1,5 миллиона рублей, после чего скрылись", - сообщает СУСК РФ по Башкирии.

Потерпевший обратился в управление ФСБ по региону, после возбуждения уголовного дела подозреваемые скрылись от органов следствия и были объявлены в федеральный розыск, однако, благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, все обвиняемые были задержаны, информирует следственное ведомство.