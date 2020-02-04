Круглый стол к 75-летию освобождения Будапешта

Участники:
- исполнительный директор фонда "История Отечества", член Президиума Российского исторического общества Константин МОГИЛЕВСКИЙ;
- научный директор Российского военно-исторического общества, профессор МГИМО МИД России Михаил МЯГКОВ;
- председатель отделения Российского военно-исторического общества в г. Серпухов Александр МАКУШИН.
К разговору приглашены эксперты НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
13 февраля 1945 года в ходе Будапештской операции войска 2-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Родиона Малиновского, части 3-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Федора Толбухина при поддержке Дунайской военной флотилии под командованием контр-адмирала Георгия Холостякова освободили столицу Венгрии Будапешт. Венгрия, последний союзник нацистской Германии, имела стратегической значение для Гитлера, и освобождение ее территории войсками Красной Армии приближало неминуемый конец Третьего Рейха. О Будапештской операции, о продолжавшихся почти четыре недели ожесточенных уличных боях за венгерскую столицу, в ходе которых Красная Армия стремилась сохранить памятники архитектуры и избежать сильных разрушений, о героизме и мужестве советских солдат пойдет речь в рамках круглого стола. На мероприятии будут представлены уникальные документы, находящиеся в распоряжении Российского исторического общества.
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- исполнительный директор фонда "История Отечества", член Президиума Российского исторического общества Константин МОГИЛЕВСКИЙ;
- научный директор Российского военно-исторического общества, профессор МГИМО МИД России Михаил МЯГКОВ;
- председатель отделения Российского военно-исторического общества в г. Серпухов Александр МАКУШИН.
К разговору приглашены эксперты НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
13 февраля 1945 года в ходе Будапештской операции войска 2-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Родиона Малиновского, части 3-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Федора Толбухина при поддержке Дунайской военной флотилии под командованием контр-адмирала Георгия Холостякова освободили столицу Венгрии Будапешт. Венгрия, последний союзник нацистской Германии, имела стратегической значение для Гитлера, и освобождение ее территории войсками Красной Армии приближало неминуемый конец Третьего Рейха. О Будапештской операции, о продолжавшихся почти четыре недели ожесточенных уличных боях за венгерскую столицу, в ходе которых Красная Армия стремилась сохранить памятники архитектуры и избежать сильных разрушений, о героизме и мужестве советских солдат пойдет речь в рамках круглого стола. На мероприятии будут представлены уникальные документы, находящиеся в распоряжении Российского исторического общества.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/