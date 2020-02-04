Круглый стол к 75-летию освобождения Будапешта

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12 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "Освобождение Будапешта. К 75-летию Великой Победы".