Круглый стол о влиянии распространения коронавируса на стоимость нефти

13

11 февраля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Падение цен на нефть: коронавирус и мировой энергетический рынок".