Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T18:19+0300
https://ria.ru/20200204/1564253809.html
Круглый стол о влиянии распространения коронавируса на стоимость нефти
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Круглый стол о влиянии распространения коронавируса на стоимость нефти

18:19 04.02.2020
13
11 февраля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Падение цен на нефть: коронавирус и мировой энергетический рынок".
Участники:
- первый проректор Финансового университета при Правительстве РФ, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин СИМОНОВ;
- руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН, директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Вячеслав КУЛАГИН;
- главный директор по энергетическому направлению, руководитель энергетического департамента фонда "Институт энергетики и финансов" Алексей ГРОМОВ;
- руководитель исследований Департамента по ТЭК и ЖКХ Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Александр КУРДИН.

14–15 февраля ожидается чрезвычайная встреча в формате ОПЕК+ (страны экспортеры нефти и Россия) вместо запланированной очередной встречи в марте. С начала 2020 года цены на нефть упали до минимума. Биржевые котировки понижаются на фоне сокращения потребления нефти в Китае. По экспертной оценке, в связи со снижением спроса на нефть из-за распространения коронавируса ОПЕК рассматривает меры по уменьшению ее добычи на полмиллиона баррелей в сутки.
Что ждет рынок нефти в 2020 году? Каковы прогнозы? Удастся ли стабилизировать цены? Что поможет обеспечить стабильность мирового рынка нефти? Как снижение спроса на нефть из-за распространения коронавируса ударит по мировому энергетическому рынку? Какие чрезвычайные меры могут принять страны ОПЕК+? Как снижение цен на нефть отразится на России?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Палестинский протестующий, одетый в костюм Бэтмена, на границе между сектором Газа и Израилем
Палестина вновь призвала провести конференцию на Ближнем Востоке
Пассажиры в терминале F аэропорта Шереметьево
Ситуация с коронавирусом не требует срочных законов, заявили в Госдуме
В Центре гигиены и эпидемиологии
В Москве 3 февраля на коронавирус проверили около трех тысяч человек
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Глава МИД Швеции рассчитывает обсудить с Лавровым ситуацию в Сирии
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Эрдоган заявил о возможном телефонном разговоре с Путиным во вторник
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Песков не исключил телефонный разговор Путина и Эрдогана во вторник
Вылет Ил-76 ВКС России в Ухань. Стоп-кадр видео Минобороны РФ
Второй военный самолет приземлился в Ухане для эвакуации россиян
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В ВОЗ оценили затраты на борьбу с коронавирусом
Президент Турции Тайип Эрдоган и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Берлине
Эрдоган и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
В Китае снижается уровень смертности от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
"Нормандская четверка" может встретиться в феврале в Мюнхене
Мама с сыном в магазине игрушек
В ГД хотят запретить продажу игрушек с элементами нацистской символики
Сергей Лавров
Эрдоган не отверг приглашение посетить Крым, заявил Лавров
Женщина, прибывшая из провинции Хубэй, пересекает контрольно-пропускной пункт на границе зоны отчуждения на мосту через реку Янцзы
В ВОЗ отказались назвать распространение коронавируса пандемией
Пассажиры в аэропорту в Китае
Почти 60 итальянцев вернулись из китайского Уханя
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:05Боевики обстреляли окраину Алеппо
05:00Первый самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06Минюст предложил ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28Экспериментам с жидкостным дыханием помешали бюрократические препоны
Лента новостейМолния