Круглый стол о влиянии распространения коронавируса на стоимость нефти

Участники:
- первый проректор Финансового университета при Правительстве РФ, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин СИМОНОВ;
- руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН, директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Вячеслав КУЛАГИН;
- главный директор по энергетическому направлению, руководитель энергетического департамента фонда "Институт энергетики и финансов" Алексей ГРОМОВ;
- руководитель исследований Департамента по ТЭК и ЖКХ Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Александр КУРДИН.
14–15 февраля ожидается чрезвычайная встреча в формате ОПЕК+ (страны экспортеры нефти и Россия) вместо запланированной очередной встречи в марте. С начала 2020 года цены на нефть упали до минимума. Биржевые котировки понижаются на фоне сокращения потребления нефти в Китае. По экспертной оценке, в связи со снижением спроса на нефть из-за распространения коронавируса ОПЕК рассматривает меры по уменьшению ее добычи на полмиллиона баррелей в сутки.
Что ждет рынок нефти в 2020 году? Каковы прогнозы? Удастся ли стабилизировать цены? Что поможет обеспечить стабильность мирового рынка нефти? Как снижение спроса на нефть из-за распространения коронавируса ударит по мировому энергетическому рынку? Какие чрезвычайные меры могут принять страны ОПЕК+? Как снижение цен на нефть отразится на России?
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- первый проректор Финансового университета при Правительстве РФ, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин СИМОНОВ;
- руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН, директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Вячеслав КУЛАГИН;
- главный директор по энергетическому направлению, руководитель энергетического департамента фонда "Институт энергетики и финансов" Алексей ГРОМОВ;
- руководитель исследований Департамента по ТЭК и ЖКХ Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Александр КУРДИН.
14–15 февраля ожидается чрезвычайная встреча в формате ОПЕК+ (страны экспортеры нефти и Россия) вместо запланированной очередной встречи в марте. С начала 2020 года цены на нефть упали до минимума. Биржевые котировки понижаются на фоне сокращения потребления нефти в Китае. По экспертной оценке, в связи со снижением спроса на нефть из-за распространения коронавируса ОПЕК рассматривает меры по уменьшению ее добычи на полмиллиона баррелей в сутки.
Что ждет рынок нефти в 2020 году? Каковы прогнозы? Удастся ли стабилизировать цены? Что поможет обеспечить стабильность мирового рынка нефти? Как снижение спроса на нефть из-за распространения коронавируса ударит по мировому энергетическому рынку? Какие чрезвычайные меры могут принять страны ОПЕК+? Как снижение цен на нефть отразится на России?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/