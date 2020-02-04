Главы МИД пяти стран хотят обсудить в Мюнхене сбитый в Иране Boeing

КИЕВ, 4 фев – РИА Новости. Министры иностранных дел пяти стран, граждане которых погибли при авиакатастрофе в Иране, планируют провести встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля, сообщил во вторник глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
"Во время Мюнхенской конференции мы планируем встречу пяти министров иностранных дел наций, пострадавших от крушения нашего самолета в Иране", - цитирует Пристайко агентство "Укринформ", точный перечень стран не называется.
Министр отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не отказывается от компенсаций со стороны Ирана. "Более того, мы требуем от Ирана не только признать свою вину, а сразу без задержки передать нам "черные ящики", и во-вторых, решить вопрос с компенсациями семьям погибших", - сказал министр, добавив, что над объемами компенсаций семьям погибших работают страховые компании и авиалинии. Киев ожидает также возмещения ущерба за уничтоженный самолет.
Ранее Зеленский заявил, что Иран предложил по 80 тысяч долларов компенсации семьям жертв авиакатастрофы близ Тегерана, однако Украина будет добиваться большей суммы.
Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.