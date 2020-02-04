Лавров оценил проблемы стратегической стабильности в Европе

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Продвижение НАТО на Восток уже создало серьезные проблемы для стратегической стабильности в Европе, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Несмотря на то, что уже и так все пространство здесь перенасыщено военными объектами, вооружениями, несмотря на то, что движение НАТО на Восток уже создало достаточно серьезные проблемы в сфере стратегической стабильности в Европе, продолжается сращивание НАТО с ЕС", - заявил он в интервью "Российской газете".
Министр отметил, что хотя НАТО заявляет о необходимости защищаться не от России, а от сопоставимого с альянсом по военному потенциалу противника, найти такой объект сложно. По его словам, по военным расходам, военной технике, практически по всем видам вооружений только члены НАТО в Европе превосходят вооруженные силы РФ примерно в два раза.
"Где они нашли сопоставимого противника, я не знаю. Мы уж точно не являемся доминирующей военной силой в Европе, таковой является НАТО", - добавил Лавров.
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