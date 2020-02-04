Лавров оценил проблемы стратегической стабильности в Европе

Министр отметил, что хотя НАТО заявляет о необходимости защищаться не от России, а от сопоставимого с альянсом по военному потенциалу противника, найти такой объект сложно. По его словам, по военным расходам, военной технике, практически по всем видам вооружений только члены НАТО в Европе превосходят вооруженные силы РФ примерно в два раза.