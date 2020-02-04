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Крымские татары не поверили в обещание Турции построить жилье
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РИА Новости

Крымские татары не поверили в обещание Турции построить жилье

17:38 04.02.2020 (обновлено: 19:28 04.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМемориальный комплекс "Путь возрождения народов Крыма"
Мемориальный комплекс Путь возрождения народов Крыма
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Мемориальный комплекс "Путь возрождения народов Крыма". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости. Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров скептически воспринял обещания Турции построить для крымских татар жилье на Украине.
Так он прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара поможет Украине построить жилье для 500 семей из числа крымских татар.
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"Это не первые инициативы турецкой стороны по обустройству крымских татар. В разное время в период нахождения Крыма в составе Украины действовали различные программы. Все мы помним, как была программа по выкупу жилья по программе ТИКА (Турецкого агентства взаимопомощи и координации)", — сказал Умеров РИА Новости.
По его словам, тогда в Крыму эти вопросы координировали лидеры "Меджлиса крымско-татарского народа"*, которые ныне живут на Украине.

"Как правило, до людей блага не доходили, а оседали в карманах функционеров. Я уверен, что и в этот раз будет так же. Красиво попиарятся на новости, воодушевят тех, кто выехал из Крыма, но никакого жилья не будет. В 2015-2016 годах эта новость уже гремела, когда Турция вознамерилась построить целые поселки, но обещания так и остались обещаниями", — сказал Умеров.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
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В Крыму рассказали о динамике отношений татар и русского населения
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Эйваз УмеровТурцияКрымОбщество
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