Крымские татары не поверили в обещание Турции построить жилье

"Как правило, до людей блага не доходили, а оседали в карманах функционеров. Я уверен, что и в этот раз будет так же. Красиво попиарятся на новости, воодушевят тех, кто выехал из Крыма, но никакого жилья не будет. В 2015-2016 годах эта новость уже гремела, когда Турция вознамерилась построить целые поселки, но обещания так и остались обещаниями", — сказал Умеров.