Госдума отклонила проекты о переносе единого дня голосования

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник отклонила в первом чтении законопроекты КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" о переносе единого дня голосования.

Группа депутатов от КПРФ в 2018 году внесла в Госдуму проект о проведении выборов депутатов Государственной думы восьмого созыва в третье воскресенье марта 2021 года. Проектом предлагалось перенести единый день голосования на третье воскресенье марта.

Фракция ЛДПР предлагала установить последний вторник апреля днем голосования на выборах депутатов Госдумы в 2021 году, а также в органы государственной власти субъектов РФ и в органы местного самоуправления.

Депутаты СР выступали с инициативой установить второе воскресенье октября днем голосования на выборах в Госдуму, в органы государственной власти субъектов РФ, в органы местного самоуправления.