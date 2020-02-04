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Госдума отклонила проекты о переносе единого дня голосования
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РИА Новости

Госдума отклонила проекты о переносе единого дня голосования

17:33 04.02.2020
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ / Автомобиль у здания Госдумы РФ
Автомобиль у здания Госдумы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ /
Автомобиль у здания Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник отклонила в первом чтении законопроекты КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" о переносе единого дня голосования.
Группа депутатов от КПРФ в 2018 году внесла в Госдуму проект о проведении выборов депутатов Государственной думы восьмого созыва в третье воскресенье марта 2021 года. Проектом предлагалось перенести единый день голосования на третье воскресенье марта.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение. 6 сентября 2019
2 октября 2019, 18:17Единый день голосования
Памфилова призвала партии договориться по вопросу единого дня голосования
Фракция ЛДПР предлагала установить последний вторник апреля днем голосования на выборах депутатов Госдумы в 2021 году, а также в органы государственной власти субъектов РФ и в органы местного самоуправления.
Депутаты СР выступали с инициативой установить второе воскресенье октября днем голосования на выборах в Госдуму, в органы государственной власти субъектов РФ, в органы местного самоуправления.
Единый день голосования в 2020 году пройдет 13 сентября. Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года.
Урна для голосования
24 декабря 2018, 13:44
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Госдума РФРоссияПолитика
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