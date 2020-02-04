Госдума отклонила проекты о переносе единого дня голосования

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник отклонила в первом чтении законопроекты КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" о переносе единого дня голосования.
Группа депутатов от КПРФ в 2018 году внесла в Госдуму проект о проведении выборов депутатов Государственной думы восьмого созыва в третье воскресенье марта 2021 года. Проектом предлагалось перенести единый день голосования на третье воскресенье марта.
Фракция ЛДПР предлагала установить последний вторник апреля днем голосования на выборах депутатов Госдумы в 2021 году, а также в органы государственной власти субъектов РФ и в органы местного самоуправления.
Депутаты СР выступали с инициативой установить второе воскресенье октября днем голосования на выборах в Госдуму, в органы государственной власти субъектов РФ, в органы местного самоуправления.
Единый день голосования в 2020 году пройдет 13 сентября. Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года.
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