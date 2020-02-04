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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-04T17:46+0300
https://ria.ru/20200204/1564251004.html
Сотни боевиков из Идлиба перемещаются в Ливию, заявил Лавров
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РИА Новости

Сотни боевиков из Идлиба перемещаются в Ливию, заявил Лавров

17:28 04.02.2020 (обновлено: 17:46 04.02.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСергей Лавров
Сергей Лавров
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Сотни боевиков из идлибской зоны деэскалации в Сирии перемещаются в Ливию для участия в боевых действиях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Второй аспект, связанный с рисками и угрозами, проистекающими из идлибской зоны деэскалации, заключается в перемещении оттуда сотен боевиков, включая "нусровцев" и бойцов "Хейят Тахрир аш-Шам", в Ливию для участия в наращивании боевых действий в этой стране", - сказал Лавров в интервью "Российской газете".
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
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Он подчеркнул, что "Россия не может решить эту проблему в одиночку, но может добиваться безусловного, добросовестного выполнения в полном объеме договоренностей, существующих по Идлибу". "Об этом мы говорим с нашими турецкими партнерами", - отметил российский министр.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Террористическая организация, запрещена в России
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