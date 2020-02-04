Сотни боевиков из Идлиба перемещаются в Ливию, заявил Лавров

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Сотни боевиков из идлибской зоны деэскалации в Сирии перемещаются в Ливию для участия в боевых действиях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Второй аспект, связанный с рисками и угрозами, проистекающими из идлибской зоны деэскалации, заключается в перемещении оттуда сотен боевиков, включая "нусровцев" и бойцов "Хейят Тахрир аш-Шам", в Ливию для участия в наращивании боевых действий в этой стране", - сказал Лавров в интервью "Российской газете".
Он подчеркнул, что "Россия не может решить эту проблему в одиночку, но может добиваться безусловного, добросовестного выполнения в полном объеме договоренностей, существующих по Идлибу". "Об этом мы говорим с нашими турецкими партнерами", - отметил российский министр.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Террористическая организация, запрещена в России