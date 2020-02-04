МИД призвал Турцию строго выполнять сочинские соглашения по Идлибу

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия призывает Турцию строго выполнять сочинские соглашения по Идлибу, достигнутые еще в 2018 и 2019 годах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Поступает информация о развертывании турецких войск в идлибской зоне, о начале боестолкновений между ними и подразделениями сирийской армии. Наши военные отслеживают эту ситуацию. По нашим данным, о которых уже сообщал Генеральный штаб, турецкие военные выдвигались на определенные объекты внутри идлибской зоны деэскалации, не предупредив об этих передвижениях, поэтому мы не смогли сообщить об этом сирийской армии Удары были нанесены, турецкая сторона грозит ответными мерами. Это все весьма печально", - сказал глава МИД РФ в интервью "Российской газете".
"Мы призываем строго выполнять сочинские договоренности по Идлибу 2018 и 2019 гг", - подчеркнул он.
Минобороны Турции сообщило в понедельник, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Затем президент Турции заявил, что погибли пять военных и трое гражданских.
Во вторник Эрдоган, возвращаясь из Киева, сообщил журналистам, что Анкара не намерена уходить со своих наблюдательных пунктов в сирийском Идлибе и будет их укреплять, но не намерена обострять отношения с Москвой.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
23 октября 2019, 20:46Новые российско-турецкие договоренности по Сирии