Гарик Харламов "раскрыл" страшную тайну Семена Слепакова

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Шоумен Гарик Харламов опубликовал в инстаграме фотографию молодого Льва Толстого и пошутил, что его коллега по КВН и Comedy Club Семен Слепаков и есть великий писатель.
"Открываю вам страшную тайну, которая хранилась в архивах более века. Лев Толстой — это Семен Слепаков", — написал Харламов.
"На картинке — Лев Толстой, а не деле..." — ответил КВНщик.
Несмотря на то, что о сходстве Семена Слепакова со Львом Толстым СМИ писали много раз, тема остается до сих пор актуальной. Так, пост Гарика Харламова набрал более 100 тысяч лайков и более двух тысяч комментариев.
"Очень похож", — написал @siergiei.zaiats.
"Поразительное сходство!" — подчеркнула @natali_kolinchuk.
"Реинкарнация существует", — присоединилась к обсуждению @svetlanasin.
25 августа 2019, 06:15КультураГарик Харламов считает, что только Король Ночи спасет от гипноза собаки