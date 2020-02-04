Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-02-04T20:16+0300
https://ria.ru/20200204/1564250581.html
Гарик Харламов "раскрыл" страшную тайну Семена Слепакова
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564251476_0:0:1032:580_1036x0_80_0_0_bb946c5b8e70790a1392f4713006cc24.jpg
РИА Новости

Гарик Харламов "раскрыл" страшную тайну Семена Слепакова

20:16 04.02.2020
13184
© Фото : М. Б. Тулинов, РИА Новости/Екатерина ЧесноковаЛев Толстой и Семен Слепаков
Лев Толстой и Семен Слепаков
© Фото : М. Б. Тулинов, РИА Новости/Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Шоумен Гарик Харламов опубликовал в инстаграме фотографию молодого Льва Толстого и пошутил, что его коллега по КВН и Comedy Club Семен Слепаков и есть великий писатель.
"Открываю вам страшную тайну, которая хранилась в архивах более века. Лев Толстой — это Семен Слепаков", — написал Харламов.
"На картинке — Лев Толстой, а не деле..." — ответил КВНщик.
Несмотря на то, что о сходстве Семена Слепакова со Львом Толстым СМИ писали много раз, тема остается до сих пор актуальной. Так, пост Гарика Харламова набрал более 100 тысяч лайков и более двух тысяч комментариев.
"Очень похож", — написал @siergiei.zaiats.
"Поразительное сходство!" — подчеркнула @natali_kolinchuk.
"Реинкарнация существует", — присоединилась к обсуждению @svetlanasin.
Кадр из сериала Игры престолов
25 августа 2019, 06:15Культура
Гарик Харламов считает, что только Король Ночи спасет от гипноза собаки
113310331
КультураНовости культурыШоу-бизнесСемен СлепаковГарик Харламов (Игорь)Лев Толстой (писатель)
Рекомендуем
Покупатель в отделе алкогольной продукции
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Зона паспортного контроля
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
Военнослужащий ВСУ
Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в ВСУ
Свеча
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Дмитрий Бульба
Киану Ривз присутствует на фото Обед на небоскребе в украинском учебнике по всемирной истории
Киану Ривз попал на страницы украинского учебника истории
Город Манбидж в Сирии
Плененные в Сирии боевики раскрыли роль Турции в создании "ан-Нусры"*
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Ягеллонском университете в Кракове. 4 февраля 2020
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Танк КВ-1
NI назвал советские танки КВ "катастрофой"
Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
МИД Палестины считает заявление ЕС о "сделке века" поражением Трампа
Шакира и Дженнифер Лопес во время выступления
Выступление Лопес и Шакиры на "Супер-кубке" вызвало споры в сети
Фрагменты труб для строительства газопровода Северный поток-2 в окрестностях города Любмин
СМИ узнали о плане США расширить санкции против "Северного потока — 2"
Сотрудники санитарно-карантинного пункта обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево
Роспотребнадзор рассказал о состоянии возвращающихся из Уханя россиян
Президент Польши Анджей Дуда
Президент Польши подписал скандальный закон о судебной реформе
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
Число умерших от коронавируса в Хубэе выросло до 479 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:05Боевики обстреляли окраину Алеппо
05:00Первый самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06Минюст предложил ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28Экспериментам с жидкостным дыханием помешали бюрократические препоны
Лента новостейМолния