Гарик Харламов "раскрыл" страшную тайну Семена Слепакова

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Шоумен Гарик Харламов опубликовал в инстаграме фотографию молодого Льва Толстого и пошутил, что его коллега по КВН и Comedy Club Семен Слепаков и есть великий писатель.

Несмотря на то, что о сходстве Семена Слепакова со Львом Толстым СМИ писали много раз, тема остается до сих пор актуальной. Так, пост Гарика Харламова набрал более 100 тысяч лайков и более двух тысяч комментариев.